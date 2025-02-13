Основний нападник Челсі вибув на кілька місяців через травму
Центральний нападник Челсі Ніколас Джексон зазнав пошкодження, через яке пропустить кілька місяців.
Про це повідомляє видання The Telegraph.
Сенегальський нападник отримав травму в матчі 24 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Вест Гема (1:1). Детальне обстеження гравця виявилося пошкодження підколінного сухожилля.
Джексон зможе повернутися на поле орієнтовно у квітні цього року.
Окрім того, інший форвард лондонців Марк Гіу нещодавно зазнав травми коліна та не допоможе команді найближчим часом. Утім тренерський штаб на чолі з Енцо Марескою впевнений, що зможе впоратися з ситуацією, що склалася.
Зазначимо, що Джексон у нинішньому сезоні провів 23 матчі в АПЛ, забив 9 голів та віддав 5 асистів. Гіу водночас грав в основному в кубках та Лізі конференцій, з усім тим за 13 матчів іспанець відзначився 6 забитими м'ячами