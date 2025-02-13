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Основний нападник Челсі вибув на кілька місяців через травму

Станіслав Лисак — 13 лютого 2025, 01:13
Ніколас Джексон
Ніколас Джексон
Getty Images

Центральний нападник Челсі Ніколас Джексон зазнав пошкодження, через яке пропустить кілька місяців.

Про це повідомляє видання The Telegraph.

Сенегальський нападник отримав травму в матчі 24 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Вест Гема (1:1). Детальне обстеження гравця виявилося пошкодження підколінного сухожилля.

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Джексон зможе повернутися на поле орієнтовно у квітні цього року.

Окрім того, інший форвард лондонців Марк Гіу нещодавно зазнав травми коліна та не допоможе команді найближчим часом. Утім тренерський штаб на чолі з Енцо Марескою впевнений, що зможе впоратися з ситуацією, що склалася.

Зазначимо, що Джексон у нинішньому сезоні провів 23 матчі в АПЛ, забив 9 голів та віддав 5 асистів. Гіу водночас грав в основному в кубках та Лізі конференцій, з усім тим за 13 матчів іспанець відзначився 6 забитими м'ячами

Чемпіонат Англії, АПЛ Челсі Ніколас Джексон

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