Трубін отримав високу оцінку за матч Монако – Бенфіка в Лізі чемпіонів
Анатолій Трубін
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Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін став одним з найкращих гравців першого матчу плейоф Ліги чемпіонів проти Монако (1:0).
Статистичний портал SofaScore оцінив гру українця в 7,3 бала, що є сьомим найкращим показником серед усіх гравців на полі.
Українець зумів зберегти свої ворота "сухими", здійснив три сейви, одного разу перехопив м'яч у повітрі, а також заробив фол.
Окрім того, Анатолій Трубін напередодні поєдинку не потис руку російському гравцю Монако Олександру Головіну. Це сталося вдруге в нинішньому сезоні.
Матч-відповідь відбудеться 18 лютого на "Ештадіу да Луж" у Лісабоні.