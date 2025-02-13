Трубін отримав високу оцінку за матч Монако – Бенфіка в Лізі чемпіонів

Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін став одним з найкращих гравців першого матчу плейоф Ліги чемпіонів проти Монако (1:0).

Статистичний портал SofaScore оцінив гру українця в 7,3 бала, що є сьомим найкращим показником серед усіх гравців на полі.

Українець зумів зберегти свої ворота "сухими", здійснив три сейви, одного разу перехопив м'яч у повітрі, а також заробив фол.

Окрім того, Анатолій Трубін напередодні поєдинку не потис руку російському гравцю Монако Олександру Головіну. Це сталося вдруге в нинішньому сезоні.