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Трубін отримав високу оцінку за матч Монако – Бенфіка в Лізі чемпіонів

Станіслав Лисак — 13 лютого 2025, 01:02
Анатолій Трубін
Анатолій Трубін
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Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін став одним з найкращих гравців першого матчу плейоф Ліги чемпіонів проти Монако (1:0).

Статистичний портал SofaScore оцінив гру українця в 7,3 бала, що є сьомим найкращим показником серед усіх гравців на полі.

Українець зумів зберегти свої ворота "сухими", здійснив три сейви, одного разу перехопив м'яч у повітрі, а також заробив фол.

Окрім того, Анатолій Трубін напередодні поєдинку не потис руку російському гравцю Монако Олександру Головіну. Це сталося вдруге в нинішньому сезоні.

Матч-відповідь відбудеться 18 лютого на "Ештадіу да Луж" у Лісабоні.

Бенфіка Головін Ліга чемпіонів Анатолій Трубін

Анатолій Трубін

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