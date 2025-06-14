Запоріжжя призначило нового головного тренера

Запоріжжя призначило Олександра Пащенка на посаду нового головного тренера.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Пащенко замінить на посаді Валерія Плеханова, який в новому сезоні працюватиме із Харківськими Соколами. Деталі угоди не розголошуються.

Раніше фахівець працював у системі Хіміка. У позаминулому сезоні в якості головного тренера Прометея став переможцем чемпіонату Вищої ліги та фіналістом Кубка України.

Як гравець у сезоні-1999/00 Суперліги встановив рекорд результативності за запорізький клуб. У матчі Ферро – Азовбаскет Олександр приніс запоріжцям 51 очко та став найрезультативнішим гравцем того чемпіонату – 24,1 очка в середньому за гру.