Збірна України з баскетболу 3х3 не змогла вийти у фінал Жіночої серії, програвши Нідерландам

Національна збірна України з баскетболу 3х3 поступилася Нідерландам у півфіналі етапу Жіночої серії в австрійському Відні.

Гра завершилася з рахунком 19:8, інформує Федерація баскетболу України.

Суперниці збірної України розпочали матч із ривка 5:1, під час гри збільшували перевагу в рахунку та зуміли завдати "синьо-жовтим" поразки.

Кращими в українок були Міріам Уро-Ніле (4 очки + 3 підбирань) та Катерина Коваль (3 очки + 4 підбирань).

Україна зупинилася за крок до фіналу. В іншому півфіналі зустрінуться бухарестський Рапід (Румунія) та команда Мадрида (Іспанія).

Жіноча серія 3х3

Австрія, Відень

Плейоф, 1/2 фіналу, 14 червня

Нідерланди – Україна 19:8

Україна: Ляшко 1, Коваль 3, Уро-Ніле 4, Космач 0

Нагадаємо, у чвертьфіналі українська команда розгромила Сінгапур.