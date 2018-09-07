Усик підписав контракт із промоутерською компанією Белью

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик підписав контракт із промоутерською компанією Едіі Гірна Matchroom Boxing.

Про це повідомляє Twitter організації.

Усик не розірвав контракт з компанією K2 Promotion, справами Олександра буде займатися відразу два промоутера - Гірн і Олександр Красюк.

Нагадаємо, WBA зобов'язує Усика знову провести бій із росіянином.

Також, промоутер Усика заявив, що переговори з Лебедєвим будуть перенесені.

Джерело - twitter/MatchroomBoxing.