Промоутер Усика розповів деталі контракту з компанією Гірна

Олександр Красюк, промоутер абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика, розповів подробиці угоди з промоутерською компанією Едді Гірна Matchroom Boxing.

Його слова наводить видання sport.ua.

"Не Олександр Усик уклав контракт з Едді Гірном, а голова промоутерської компанії K2 Promotion Ukraine Олександр Красюк уклав контракт про співпромоутерство Усика з Гірном і його промоутерською компанією Matchroom Boxing", — сказав Красюк.

За словами Олександра, контракт вже підписаний усіма сторонами. Але набере чинності лише з моменту двобою між Усиком та Белью, який відбудеться 10 листопада.

"Імовірно, кількість поєдинків і тривалість контракту залежатиме від того, як Олександр проведе бій проти Тоні Белью. Якщо все для Усика складеться добре, то наступні бої він буде проводити в хевівейті, де його очікуватимуть топові бійці промоутерської компанії Едді Хірна - Дерек Чісора, Ділліян Вайт, Джозеф Паркер і ... Ентоні Джошуа", — наголосив Красюк.

Нагадаємо, Белью назвав Усика найкращим у крузервейті.

Джерело - Sport.ua.