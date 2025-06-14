Погба визначився зі своїм наступним клубом

Колишній півзахисник Манчестер Юнайтед, Ювентуса та збірної Франції Поль Погба визначився з наступним клубом.

Про це повідомляє журналіст RMC Sport Фабріс Гокінс.

Французький хавбек погодився перейти в Монако. Наразі гравець веде переговори з клубом та готовий піти на фінансові поступки.

Зазначається, що Погба вже зробив усе можливе, щоб швидко оселитися з родиною на півдні Франції, якщо перехід відбудеться.

Поль не виходив на поле із серпня 2023 року, після чого отримав дискваліфікацію за допінг. Термін її дії завершився у березні поточного року, проте хавбек досі не може знайти собі новий клуб, залишаючись у статусі вільного агента.

Наприкінці квітня повідомлялося про інтерес до Погба з боку клубу МЛС Ді Сі Юнайтед. У березні від підписання контракту з півзахисником відмовився Марсель.

Протягом своєї кар’єри Погба виступав за Ювентус і Манчестер Юнайтед. У період з 2012 до 2022 року провів 91 матч за збірну Франції та відзначився у них 11 голами. У складі команди Дідьє Дешама став чемпіоном світу 2018 року.

Раніше повідомлялося, що Монако працює над угодою щодо нападника Барселони Ансу Фаті.