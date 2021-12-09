Ліги Європи та Конференцій: на кого ставити в 6-му турі

BettMan дає останні єврокубкові поради у 2021 році

Привіт народ, з вами BettMan.

Як бачите, тема погоди на початку грудня цілком актуальна з точки зору впливу на матчі. Гру Ліги Чемпіонів Аталанта - Вільяреал перенесено на сьогодні через снігопад, але по цьому матчу я вже вчора все сказав і залишаюсь при своїй думці.

У Лігах Європи та Конференцій матчів відбудеться традиційно багато і я не маю фізичної можливості приділити усім їм увагу. Тому дам прогнози лише на кілька зустрічей, які з моєї точки зору можуть бути найбільш передбачуваними за майбутнім результатом.

У багатьох групах вже визначено учасників плей-офф, тож мені потрібні лише ті, де питання попадання у єврокубкову весну залишається відкритим.

Ліга Європи, група С

Наполі - Лестер

1 - 2.00 / X - 3.00 / 2 - 3.40 / 1X - 1.30 / 2X - 1.72

(1 - перемога господарів, Х - нічия, 2 - перемога гостей, 1Х - непрограш господарів, 2Х - непрограш гостей)



Не раджу на щось ставити у матчі Легія - Спартак, бо там реально шанси 50 на 50 і може статися будь що. А от у грі Наполі - Лестер я готовий поставити на те, що господарі поля не програють (кф = 1.30). За думкою букмекерів найвірогіднішими рахунками є нічия 1 - 1 (кф = 7.00) та перемога господарів 2 - 1 (кф = 9.00). Цілком погоджуюся з цими прогнозами.

Ліга Європи, група H

Генк - Рапід

1 - 1.57 / X - 4.33 / 2 - 5.25 / 1X - 1.16 / 2X - 2.25

Гравці Генка будуть розраховувати на свої сили і на те, що Вест Хем у паралельній грі не дозволить набрати очок динамівцям Загреба. Генк вже перемагав Рапід у Відні з рахунком 1-0 і сьогодні має обов'язково вигравати. Найбільш вірогідними рахунками букмекери вважають 2-1 та 1-1. На обидва коефіцієнти 8.50. Я раджу ставити на непрограш Генка (кф = 1.16).

Ліга Конференцій, група E

Уніон - Славія

1 - 1.80 / X - 3.80 / 2 - 4.33 / 1X - 1.20 / 2X - 1.90

Сьогодні Уніон буде намагатись вирішити два завдання: помститися Славії за програш у Празі (1-3) та одночасно обійти її у турнірній таблиці. Берлінці цьогоріч добре виступають у Бундеслізі і будуть домінувати на домашньому стадіоні. Нажаль порожньому, але все одно мотивації має бути достатньо. Стосовно можливих рахунків, які вбачають букмекери, прогнози такі: нічия 1 - 1 (кф = 7.50), мінімальні перемоги Уніона 1-0 та 2-1 (кф = 8.50). Мій прогноз: Уніон не програє (кф = 1.20).

Ліга Конференцій, група G

Вітесс - Мура

1 - 1.14 / X - 9.00 / 2 - 14.00

Гру Тоттенхем - Ренн у цій групі перенесено через погодні умови і будемо відверті, що лондонцям буде вкрай не просто здолати лідера групи. Тож Вітесс має сьогодні гарантовано перемогти і вже потім буде чекати на результат конкурента у боротьбі за другу сходинку в групі. Вітесс без проблем здолав словенців у Маріборі з рахунком 2-0 і сьогодні повинен знов довести свою перевагу. Мій прогноз: перемога Вітесса (кф = 1.14).

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