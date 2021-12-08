Ліга Чемпіонів: прогноз на гру Динамо та решту матчів середи

BettMan традиційно не вірить у Динамо в цій ліго-чемпіонівській кампанії

Привіт народ, з вами BettMan.

Всі мої вчорашні прогнози були вірними і особисто мене це радує. Понервувати довелося лише через Шерифф, який весь другий тайм підбирав ключики до воріт спочатку П’ятова, а потім і Шевченко. У підсумку команда Вернидува підпортила дебют молодого воротаря гірняків. Але проїхали-забули, рухаємось далі. В беттінгу, як у спорті - ніколи не можна довго тішитися успішним виступом. Треба одразу починати думати про наступний крок. Тож переходимо до матчів середи - заключного, 6-го туру групової стадії Ліги Чемпіонів.

І почну одразу з групи, де грає київське Динамо, яке вже нікуди не подінеться з останнього рядку турнірної таблиці за будь-якого результату в Лісабоні.

Група E

Бенфіка - Динамо Київ

1 - 1.30 / X - 5.50 / 2 - 10.00 / 1X - 1.062 / 2X - 3.40

(1 - перемога господарів, Х - нічия, 2 - перемога гостей, 1Х - непрограш господарів, 2Х - непрограш гостей)

Вчора я розповідав, як погода може вплинути на результат конкретного матчу, але сьогодні ввечері у Лісабоні буде чудова футбольна погода і ніщо не має завади господарям отримати потрібний результат. Як бачите за коефіцієнтами, Бенфіка - беззаперечний фаворит, який буде більш ніж мотивований. Для португальскої команди буде вирішуватися її доля, а саме в якому турнірі вона зіграє на весні. Не все буде залежати лише від Бенфіки, адже у паралельній грі Барса може все вирішити самостійно на свою користь.

Букмекери не вірять навіть у нічию. На рахунок 1-1 кф = 10.00. А найбільш вірогідним результатом вважають перемогу Бенфіки 2-0 (кф = 6.00), та 1-0 (кф = 7.00). Я традиційно раджу поставити на непрограш португальців і спокійно забрати виграш з коефіцієнтом 1.062.

Баварія - Барселона

1 - 1.50 / X - 5.00 / 2 - 5.00 / 1X - 1.16 / 2X - 2.50

Впевнений, що це буде дуже цікавий матч. Адже прихід Чаві на тренерський місток каталонців помітно оживив їхню гру. Так… Барсі поки не вистачає супер крутих виконавців, які завжди були в колективі у минулі роки, та все одно ми маємо молоду та голодну команду. Баварія в цій площині є зараз антагоністом каталонців. Я маю на увазі той факт, що у мюнхенців вистачає виконавців, але щось в останніх матчах в них не особливо горять очі і німецька машина трохи пробуксовує. Матч відбудеться за пустих трибун і це теж не на користь Баварія, що давно забронювала собі першу сходинку турнірки. Я не раджу ставити у пре-матчі на цю гру, але чуйка підказує, що каталонці створять великих проблем супернику.

Група F

Манчестер Юнайтед - Янг Бойз

1 - 1.40 / X - 5.00 / 2 - 7.00 / 1X - 1.10 / 2X - 2.75

Турнірна ситуація у групі заплутана і тільки МанЮ може спати спокійно. Команда Роналду отримала нового тренера і я поки не дуже розумію, якої якості футболу від неї очікувати. Янг Бойз в свою чергу вже не одного разу являв якісь дива і здатен на сюрпризи. Тим більше що ситуація у групі буде підштовхувати йти уперед. В цілому я б ризикнув поставити на непрограш Манчестера з кф = 1.10.

Аталанта - Вільяреал

1 - 1.72 / X - 4.20 / 2 - 4.20 / 1X - 1.22 / 2X - 2.00

Вже по коефіцієнтах зрозуміло, що Аталанта лише номінальний фаворит. Обидва колективи претендують на вирішення головного турнірного завдання, тож буде гаряче. А коли двом приблизно рівним за класом командам втрачати нічого, я залишаюсь осторонь і не роблю ставки. Тому, якщо ви вбачаєте якийсь потенціал у цьому матчі, раджу зосередитися на лайві.

Група G

Зальцбург - Севілья

1 - 3.00 / X - 3.50 / 2 - 2.25 / 1X - 1.57 / 2X - 1.36

Вольфсбург - Лілль

1 - 2.30 / X - 3.40 / 2 - 3.10 / 1X - 1.36 / 2X - 1.57

Ця група має дуже заплутану турнірну ситуацію і перед останнім туром всі команди мають шанси потрапити до весняної стадії плей-офф Ліги Чемпіонів. Тож тут моя порода для обох матчів аналогічна тій, що я позначив для гри Аталанта - Вільяреал. Ставити тільки у лайві, в залежності від перебігу подій.

Група H

Ювентус - Мальме

1 - 1.16 / X - 7.50 / 2 - 17.00 / 1X - 1.025 / 2X - 5.00

Один з лідерів групи вийде на гру проти головного аутсайдера, який дуже невдало грає на виїзді. Турнірної мотивації немає, тому команди пограють у своє задоволення. Ювентус буде намагатися здобути перемогу малою кров'ю і вважаю, що так і має статися (кф = 1.16).

Зеніт - Челсі

1 - 6.00 / X - 4.20 / 2 - 1.55 / 1X - 2.37 / 2X - 1.12

Оминаю цей матч з однієї причини. При бажанні Челсі обіграв би Зеніт у Пітері, але маю підозри, що цього бажання може не бути. Адже команда Тухеля втратила в останньому турі АПЛ першу сходинку у турнірній таблиці і зараз буде берегти сили для суботньої гри з Лідсом. Ігнорую цю гру.

А якщо забути про ставки і обирати, який саме матч подивитися, я точно зосереджу свою увагу на грі Баварії та Барселони і побажаю успіху Чаві :-)

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