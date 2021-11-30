Чому LIVE-ставки надійніші за PRE-MATCH: розбираємо на прикладах

BettMan наводить реальні приклади переваги LIVE-ставок

Привіт народ, з вами BettMan.

Щоб написати цю статтю мені довелося у неділю прикипіти одночасно до тєлєка та ноутбука, аби зібрати для вас певні докази того, що сьогодні буду доводити. Звісно ж, у кожного хто бавиться ставками, є своя улюблена стратегія заробітку і я не виключення.

Як я вже казав раніше, я не люблю передматчеві ставки (PRE-MATCH) у футболі, бо можна серйозно влетіти. Ви можете до гри перелопатити купу статистичних даних про команди, чи навіть побудувати якесь математичне моделювання і закласти його як фундамент у власний софт, та все одно це не гарантуватиме вам перемоги. Бо існує сотня всіляких АЛЕ, які впливатимуть на долю матчу і будуть робити так, щоб гра пішла за непередбачуваним вами сценарієм.

Моя робоча стратегія, це:

- вивчення передматчевих даних;

- перегляд матчу наживо;

- швидке реагування на ситуацію (ставки у режимі LIVE за сприятливих умов).

Зараз покажу вам живий приклад, як я доволі спокійно заробив 30 баксів, не дуже напружуючись.

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1.

Гра: Ред-Булл Лейпциг - Байєр Леверкузен

Передматчева букмекерська лінія така:

1 - 1.90 / X - 4.04 / 2 - 3.90

(1 - перемога господарів, Х - нічия, 2 - перемога гостей)

До гри Леверкузен був навіть трохи вище у турнірній таблиці за Лейпциг, але букмекери чомусь вирішили, що саме господарі поля є фаворитами. Я вважаю, що вони зробили такий висновок через те, що після єврокубкових матчів у команди Ред-Булл була додаткова доба відпочинку.

І от починається гра і стає очевидним, що господарі мляві і самі на себе не схожі. А гості навпаки - швидкі і дуже круто загострюють гру біля воріт суперників. На 21-й і 34-й хвилинах гості реалізували свою перевагу у швидкості і повели 2-0. Я в цей момент сподівався, що Ред-Булл оговтається і побіжить відіграватися, але по грі було видно, що Лейпциг скоріше знов пропустить, ніж щось заб’є. В цей момент я остаточно зрозумів, що саме сталося з командою…

Справа в тому, що гра з Брюгге минулої середи була для них надважливою. Вони налаштувалися на неї, як на останній бій і виклалися на всі 100 відсотків. Наколотивши у Бельгії аж п’ять м'ячів, команда нарешті здобула першу перемогу у цій лігочемпіонівській кампанії і вщент розрядила свій фізичний і емоційний запал.

Цим і скористався Байєр, разом зі мною. На 46-й хвилині першого тайму я глянув на котировки і побачив приємний коефіцієнт 1.03 на те, що Байєр не програє цю гру. Тобто щоб моя ставка не зіграла, за другий тайм Ред-Булл мав забити тричі, не пропустивши жодного разу. Я впевнено вирішив, що за тим перебігом подій, що я споглядав у першій половині гри, таке просто неможливо. Далі була ставка у 1000 доларів на непрограш леверкузенців, про що свідчать ось ці скріншоти:

Гра завершилась впевненою перемогу Байєра з рахунком 3-1, а я отримав свої 30 баксів. Сподіваюсь, приклад цілком наочний і добре висвітлює мій підхід до LIVE-ставок.

Покажу вам ще два приклади з двох матчів, які в той же день відбувались майже паралельно. Так само я міг би ставити на непрограш італійської Роми у домашній грі проти Торіно. У перерві матчу коефіцієнт на непрограш Роми, яка у той момент вела 1-0, був 1.062.

Рахунок у цьому матчі так і не змінився: команда Моуріньо багато захищалася і зберегла перевагу.

Або візьмемо центральний матч неділі у АПЛ між Челсі та Ман Юнайтед.

Передматчева букмекерська лінія була такою:

1 - 1.54 / X - 4.10 / 2 - 7.16

(1 - перемога господарів, Х - нічия, 2 - перемога гостей)

Манкуніанці відкрили рахунок на 50-й хвилині. На 60-й хвилині я глянув на коефіцієнти і на непрограш МанЮ букмекер давав 1.16. Цілком непоганий варіант, який в кінцевому підсумку зіграв. Хоча реалізуй Рюдігер свій момент на останній хвилині, все було б інакше. :-)

Сподіваюсь, розбір матчу Ред-Булл - Байєр дозволить декому по іншому подивитись на ставки і ви підете моїм шляхом. Яку б стратегію ви не обрали, я у будь-якому разі бажаю вам фарту і перемог!

Фото: ФК Байєр Леверкузен

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