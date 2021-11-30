Мессі - володар Золотого м'яча-2021
Вчора 22:55 1623 6
Чому LIVE-ставки надійніші за PRE-MATCH: розбираємо на прикладах
Сьогодні 18:52 61
Довбик - найкращий гравець 16 туру УПЛ
Сьогодні 15:45 178
Йовичевич - найкращий тренер 16 туру УПЛ
Сьогодні 14:56 211
Столярчук: Вручення Золотого м'яча Мессі - для мене велике розчарування
Вчора 23:46 2437 10
Відомий телеведучий: Я не вважаю, що Мессі не заслужив Золотий м'яч
Вчора 23:18 793 1
Доннарумма - найкращий голкіпер року
Вчора 23:12 416
Церемонія вручення Золотого м'яча: Як це було
Вчора 23:00 12722
Левандовський - найкращий бомбардир року
Вчора 22:20 623
Педрі - найкращий молодий гравець року
Вчора 22:07 422
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Блоги
Чому LIVE-ставки надійніші за PRE-MATCH: розбираємо на прикладах
Чому LIVE-ставки надійніші за PRE-MATCH: розбираємо на прикладах Harry BettMan
Сьогодні 18:52 43
Голкіпера занесли до Книги рекордів Гіннеса із запізненням на 5 років
Голкіпера занесли до Книги рекордів Гіннеса із запізненням на 5 років Андрій Дунець
Сьогодні 13:50 343
Нахаба дня. Болбой демонстративно не віддавав м'яч у гру в матчі Манчестер Сіті
Нахаба дня. Болбой демонстративно не віддавав м'яч у гру в матчі Манчестер Сіті Андрій Дунець
Сьогодні 09:01 535
ФІФА назвала претендентів на премію Пушкаша: Відео найкращих голів
ФІФА назвала претендентів на премію Пушкаша: Відео найкращих голів Віктор Слюсаренко
Вчора 19:33 605
Додаткова мотивація: Володар Золотого м'яча отримає у подарунок розкішний годинник
Додаткова мотивація: Володар Золотого м'яча отримає у подарунок розкішний годинник Віктор Слюсаренко
Вчора 18:24 740
Циганков опублікував зворушивий фотосет із коханою та домашнім улюбленцем
Циганков опублікував зворушивий фотосет із коханою та домашнім улюбленцем Андрій Дунець
Вчора 17:52 655
Як вболівальники Баварії впливають на рішення керівництва
Як вболівальники Баварії впливають на рішення керівництва Harry BettMan
Вчора 17:05 359
Усе заради перемоги. Бразилець осоромився на весь світ ганебною симуляцією
Усе заради перемоги. Бразилець осоромився на весь світ ганебною симуляцією Андрій Дунець
Вчора 16:57 1244
Серп і молот - смерть і голод. Фани Карпат вшанували пам'ять жертв Голодомору в Україні
Серп і молот - смерть і голод. Фани Карпат вшанували пам'ять жертв Голодомору в Україні Андрій Дунець
Вчора 15:17 404
Вшанував пам'ять Марадони. Мертенс забив за Наполі шикарним дальнім ударом
Вшанував пам'ять Марадони. Мертенс забив за Наполі шикарним дальнім ударом Андрій Дунець
Вчора 14:56 321
Пятов та Коноплянка знялися в українській кінокомедії
Пятов та Коноплянка знялися в українській кінокомедії Віктор Слюсаренко
Вчора 12:33 706
Беттінгові компанії домінують на футбольній формі європейських клубів
Беттінгові компанії домінують на футбольній формі європейських клубів Harry BettMan
Вчора 12:31 343
У Норвегії воротар симулював травму - за це вилучили його одноклубника
У Норвегії воротар симулював травму - за це вилучили його одноклубника Віктор Слюсаренко
Вчора 11:59 345
Слава богу, з лижами та з гвинтівкою: Російський біатлоніст забув палиці та запізнився на старт
Слава богу, з лижами та з гвинтівкою: Російський біатлоніст забув палиці та запізнився на старт Віктор Слюсаренко
Вчора 09:59 970
Як зробити Золотий м’яч знову золотим? Безкоштовна порада для France Football
Як зробити Золотий м’яч знову золотим? Безкоштовна порада для France Football Андрій Дунець
Вчора 08:38 638
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:54 Футбол Маліновський - у запасі Аталанти на матч Серії А 59
18:52 Блог Чому LIVE-ставки надійніші за PRE-MATCH: розбираємо на прикладах 61
18:43 Футбол Манчіні може влітку очолити Манчестер Юнайтед 110
18:31 Футбол Павелко анонсував третій автобус ВАР 400
18:30 Пряма трансляція УПЛ. Дніпро-1 - Чорноморець: онлайн-трансляція. LIVE 82
18:15 Пряма трансляція УПЛ. Зоря - Інгулець: онлайн-трансляція. LIVE 271
18:14 Теніс Хейні: Хочу бою з Ломаченком 224
18:00 Пряма трансляція УПЛ. Десна - Маріуполь: онлайн-трансляція. LIVE 325 1
17:57 Хокей Став відомий п'ятий учасник УХЛ 239
17:45 Пряма трансляція УПЛ. Олександрія - Минай: онлайн-трансляція. LIVE 194
17:45 Футбол Сім гравців покинуло Полісся 250
17:30 Пряма трансляція УПЛ. Металіст 1925 - Колос: онлайн-трансляція. LIVE 276
17:27 Футбол Рух підписав партнерську угоду з Рівер Плейтом 232
17:15 Пряма трансляція УПЛ. Рух - Ворскла: онлайн-трансляція. LIVE 252
17:13 Бокс Дерев'янченко отримає бій за чемпіонський титул 303
17:00 Пряма трансляція УПЛ. Верес - Динамо: онлайн-трансляція. LIVE 198
16:55 Футбол Стаховський: Левандовський заслужив два Золоті м'ячі 222
16:45 Пряма трансляція УПЛ. Шахтар - Львів: онлайн-трансляція. LIVE 153
16:44 Футбол Шахтар запропонував Тете новий контракт 240
16:41 Бокс Ломаченко - Коммі: матч-центр 9041
16:29 Футбол Зоря відмовилась викупляти контракт Аллах'яра 449
16:11 Теніс Сачко з перемоги стартував на турнірі в Італії 201
15:51 ММА Конор - про трилогію з Діазом: Мільярд відсотків, обов'язково 197
15:50 Пряма трансляція Серія А. Дженоа - Мілан: онлайн-трансляція. LIVE 1381
15:49 Пряма трансляція АПЛ. Евертон - Ліверпуль: онлайн-трансляція. LIVE 633

Чому LIVE-ставки надійніші за PRE-MATCH: розбираємо на прикладах

Сьогодні 18:52 Harry BettMan 61 0
BettMan наводить реальні приклади переваги LIVE-ставок
Чому LIVE-ставки надійніші за PRE-MATCH: розбираємо на прикладах
#BettMan, #Betting world, #Світ беттінгу, #Світ спортивних ставок, #Live-ставки, #Pre-match ставки

Привіт народ, з вами BettMan.

Щоб написати цю статтю мені довелося у неділю прикипіти одночасно до тєлєка та ноутбука, аби зібрати для вас певні докази того, що сьогодні буду доводити. Звісно ж, у кожного хто бавиться ставками, є своя улюблена стратегія заробітку і я не виключення.

Як я вже казав раніше, я не люблю передматчеві ставки (PRE-MATCH) у футболі, бо можна серйозно влетіти. Ви можете до гри перелопатити купу статистичних даних про команди, чи навіть побудувати якесь математичне моделювання і закласти його як фундамент у власний софт, та все одно це не гарантуватиме вам перемоги. Бо існує сотня всіляких АЛЕ, які впливатимуть на долю матчу і будуть робити так, щоб гра пішла за непередбачуваним вами сценарієм.

Моя робоча стратегія, це:

- вивчення передматчевих даних;

- перегляд матчу наживо;

- швидке реагування на ситуацію (ставки у режимі LIVE за сприятливих умов).

Зараз покажу вам живий приклад, як я доволі спокійно заробив 30 баксів, не дуже напружуючись.

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1.
Гра: Ред-Булл Лейпциг - Байєр Леверкузен

Передматчева букмекерська лінія така:
1 - 1.90 / X - 4.04 / 2 - 3.90
(1 - перемога господарів, Х - нічия, 2 - перемога гостей)

До гри Леверкузен був навіть трохи вище у турнірній таблиці за Лейпциг, але букмекери чомусь вирішили, що саме господарі поля є фаворитами. Я вважаю, що вони зробили такий висновок через те, що після єврокубкових матчів у команди Ред-Булл була додаткова доба відпочинку.

І от починається гра і стає очевидним, що господарі мляві і самі на себе не схожі. А гості навпаки - швидкі і дуже круто загострюють гру біля воріт суперників. На 21-й і 34-й хвилинах гості реалізували свою перевагу у швидкості і повели 2-0. Я в цей момент сподівався, що Ред-Булл оговтається і побіжить відіграватися, але по грі було видно, що Лейпциг скоріше знов пропустить, ніж щось заб’є. В цей момент я остаточно зрозумів, що саме сталося з командою…

Справа в тому, що гра з Брюгге минулої середи була для них надважливою. Вони налаштувалися на неї, як на останній бій і виклалися на всі 100 відсотків. Наколотивши у Бельгії аж п’ять м'ячів, команда нарешті здобула першу перемогу у цій лігочемпіонівській кампанії і вщент розрядила свій фізичний і емоційний запал.

Цим і скористався Байєр, разом зі мною. На 46-й хвилині першого тайму я глянув на котировки і побачив приємний коефіцієнт 1.03 на те, що Байєр не програє цю гру. Тобто щоб моя ставка не зіграла, за другий тайм Ред-Булл мав забити тричі, не пропустивши жодного разу. Я впевнено вирішив, що за тим перебігом подій, що я споглядав у першій половині гри, таке просто неможливо. Далі була ставка у 1000 доларів на непрограш леверкузенців, про що свідчать ось ці скріншоти:

Гра завершилась впевненою перемогу Байєра з рахунком 3-1, а я отримав свої 30 баксів. Сподіваюсь, приклад цілком наочний і добре висвітлює мій підхід до LIVE-ставок.

Покажу вам ще два приклади з двох матчів, які в той же день відбувались майже паралельно. Так само я міг би ставити на непрограш італійської Роми у домашній грі проти Торіно. У перерві матчу коефіцієнт на непрограш Роми, яка у той момент вела 1-0, був 1.062.

Рахунок у цьому матчі так і не змінився: команда Моуріньо багато захищалася і зберегла перевагу.

Або візьмемо центральний матч неділі у АПЛ між Челсі та Ман Юнайтед.

Передматчева букмекерська лінія була такою:
1 - 1.54 / X - 4.10 / 2 - 7.16
(1 - перемога господарів, Х - нічия, 2 - перемога гостей)

Манкуніанці відкрили рахунок на 50-й хвилині. На 60-й хвилині я глянув на коефіцієнти і на непрограш МанЮ букмекер давав 1.16. Цілком непоганий варіант, який в кінцевому підсумку зіграв. Хоча реалізуй Рюдігер свій момент на останній хвилині, все було б інакше. :-)

Сподіваюсь, розбір матчу Ред-Булл - Байєр дозволить декому по іншому подивитись на ставки і ви підете моїм шляхом. Яку б стратегію ви не обрали, я у будь-якому разі бажаю вам фарту і перемог!

Фото: ФК Байєр Леверкузен

Інші матеріали блогу “Betting world”:

Беттінгові компанії домінують на футбольній формі європейських клубів

Історія про зірку Голлівуду, яка дурила голову букмекерам

Британці планують прибрати рекламу букмекерів з футболок команд АПЛ

Репер Jay-Z хоче нагріти руки на спортивних ставках

Деніз Коатс - найбагатша і найвпливовіша жінка беттінг-індустрії

Чому Walt Disney переходить від сімейних цінностей до спортивного беттінгу

Історія про те, як “Лестер” поставив букмекерів на коліна

Тоні Блум - найкрутіший каппер світу

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()