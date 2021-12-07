Вбивчий фактор, на який 99% ставочників не звертає уваги

BettMan знає всі нюанси, на які звертають увагу професійні ставочники

Я вже багато разів наполягав на тому, що pre-match ставки небезпечні і завжди краще концентрувати свої зусилля на “лайві”. Фактор, до якого сьогодні я хочу привернути вашу увагу, є на перший погляд доволі тривіальним, але інколи він супервпливой і може перевернути ситуацію з ніг на голову. Зветься він - ПОГОДНІ УМОВИ.

Давайте не забувати, що на дворі все ж таки грудень. Зима поки не повноцінна, але в певних локаціях вона цілком може про себе нагадати і вплинути на перебіг подій. Наприклад ви маєте матч, в якому умовна Баварія на своєму полі має розірвати якогось аутсайдера, але несподівано починає сипати сніг, що заважає більш технічному колективу реалізувати свою перевагу в техніці. Важке й вязке поле та погана погода – помічники менш технічної команди. На перший план у таких умовах виходять атлетизм та фізична готовність.

Давайте пробіжимося по найвпливовіших варіантах поганих погодних умов і проаналізуємо, як і на що вони впливають, з точки зору спортивних прогнозів.

Опади. Майже на всіх стадіонах поле відкрите, тому на нього ллється дощ і падає сніг. Якщо опади не інтенсивні, на результат це майже не впливає, але коли ллє пристойно – м'яч стає слизьким. У таких умовах польові гравці намагаються більше пробивати з далекої дистанції. Ставочнику бажано знати, у якої команди є футболісти з потужним ударом. Через інтенсивні опади на полі можуть з'явитися калюжі, та й загалом гра перетвориться на місиво. Темп гри буде уповільнений, а тотал пробити буде дуже складно. На перший план можуть вийти стандартні положення, коли команди за рахунок примітивної навали будуть грузити штрафний майданчик суперника за першої ж нагоди.

Сильний поривчастий вітер. Трапляється не так часто. Якщо ви помітили під час перегляду матчу, що сильний вітер дме від однієї брами до іншої – подумайте над ставкою на цю подію. Наприклад, поставити можна на те, що в першому таймі команда, до якої дме вітер, не проб'є індивідуальний тотал голів більше ніж 1. Проти вітру важко атакувати, бігти і роздавати дальні передачі, адже м'яч зноситиме. Тому ж Тоні Кросу з Реалу це б помітно підпортило його круту статистику.

У щільний туман взагалі краще не ставити, адже буде багато несподіванок у матчі. Без достатньої видимості складно будувати атаки, та й воротарі можуть не бачити дальніх ударів.

Сонце теж може стати великою проблемою для футболістів, особливо голкіперів. Цей фактор характерний для ранніх матчів, що починаються всередині світлового дня. Воротарі іноді навіть одягають кепку на таку гру, але все це повною мірою не рятує.

Я не перелічив всіх факторів, але сподіваюсь ви зрозуміли мій натяк. Лише у лайві ви маєте можливість відреагувати на будь-які прояви погоди й наслідки у грі команд. Тож, якщо ви надсерйозно відноситесь до ставок, не полінуйтесь зайти на метеосайт і чекніть прогноз погоди у потрібній вам локації.

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