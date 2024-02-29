IBU переніс стартову гонку етапу Кубку світу з біатлону в Голменколлені

Джерело - biathlonworld.
Міжнародний союз біатлоністів (IBU) переніс жіночу індивідуальну гонку на сьомому етапі Кубку світу з біатлону в Голменколлені.
Про це повідомляє пресслужба IBU.
Гонка мала розпочатись о 15:15, але через погані погодні умови її перенесли на п’ятницю, 1 березня.
Про час старту оголосять згодом.
Due to unfavourable weather conditions, the Holmenkollen Women Individual is postponed until tomorrow.— International Biathlon Union (@biathlonworld) February 29, 2024
The new time will be announced in due course.
📷Yevenko/IBU #biathlon pic.twitter.com/S3AkzYNa0v
Також у п’ятницю заплановано старт чоловічої індивідуальної гонки, початок – о 15.15.
Раніше визначився склад збірної України на етап Кубку світу в Голменколлені.
Нагадаємо, Меркушина виборола золото в масстарті юніорського чемпіонату світу.