IBU переніс стартову гонку етапу Кубку світу з біатлону в Голменколлені

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) переніс жіночу індивідуальну гонку на сьомому етапі Кубку світу з біатлону в Голменколлені.

Про це повідомляє пресслужба IBU.

Гонка мала розпочатись о 15:15, але через погані погодні умови її перенесли на п’ятницю, 1 березня.

Про час старту оголосять згодом.

Due to unfavourable weather conditions, the Holmenkollen Women Individual is postponed until tomorrow.



The new time will be announced in due course.



