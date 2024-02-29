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IBU переніс стартову гонку етапу Кубку світу з біатлону в Голменколлені

Гонка відбудеться 1 березня
Сьогодні 15:16 176 0
IBU переніс стартову гонку етапу Кубку світу з біатлону в Голменколлені
Фото - Getty Images

Джерело - biathlonworld.

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) переніс жіночу індивідуальну гонку на сьомому етапі Кубку світу з біатлону в Голменколлені.

Про це повідомляє пресслужба IBU.

Гонка мала розпочатись о 15:15, але через погані погодні умови її перенесли на п’ятницю, 1 березня.

Про час старту оголосять згодом.

Також у п’ятницю заплановано старт чоловічої індивідуальної гонки, початок – о 15.15.

Раніше визначився склад збірної України на етап Кубку світу в Голменколлені.

Нагадаємо, Меркушина виборола золото в масстарті юніорського чемпіонату світу.

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