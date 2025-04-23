Derby di Milano: Інтер та Мілан зіграють матч-відповідь півфіналу Кубку Італії

У середу, 23 квітня, відбудеться матч-відповідь півфіналу Кубку Італії між Інтером та Міланом. Перша зустріч завершилась із рахунком 1:1.

Команди підходять до матчу після поразок в межах Серії А – "россонері" поступились Аталанті, а Інтер на останніх секундах втратив нічию проти Болоньї.

Після 33 турів чемпіонату Італії Інтер та Наполі лідирують у чемпіонаті, маючи по 71 заліковому балу, а Мілан провалює сезон – 9 місце та 51 очко.

Стартовий свисток поєдинку 1/2 фіналу пролунає о 22:00 за київським часом. В прямому етері матч транслюватиме онлайн-сервіс Megogo.

В іншій півфінальній парі Болонья в першому поєдинку розгромила Емполі – 3:0. Матч-відповідь заплановано на завтра, 24 квітня.

Напередодні стало відомо про смерть колишнього президента Мілана Джузеппе Фаріна.