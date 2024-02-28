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Визначився склад збірної України на етап Кубку світу в Голменколлені

Санітра та Зоц назвали склади збірної України на сьомий етап КС
Сьогодні 16:39 135 0
Визначився склад збірної України на етап Кубку світу в Голменколлені
#Юрай Санітра, #Микола Зоц

Джерело - Суспільне.

Тренерський штаб чоловічої та жіночої збірної України з біатлону визначився зі складом на сьомий етап Кубку світу-2024 у Голменколлені, Норвегія.

Про це повідомляє Суспільне спорт.

Юрай Санітра обрав таку п'ятірку спортсменів: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Денис Насико, Тарас Лесюк

Тренер жіночої команди Микола Зоц вирішив заявити на етап Юлію Джиму, Анастасію Меркушину, Ірину Петренко, Христину Дмитренко та Анну Кривонос.

Етап Кубку світу в норвезькому Голменколлені триватиме з 29 лютого по 3 березня.

Спортсмени виступлять у індивідуальні гонці, масстарті, а також у змішаній та одиночній змішаній естафеті.

Нагадаємо, що на чемпіонаті світу з біатлону найкращий результат показала Христина Дмитренко, яка фінішувала восьмою в індивідуалці.

Напередодні Віталій Мандзин став 10-м у спринті юніорського чемпіонату світу.

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