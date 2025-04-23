Захисник Бостона отримав нагороду найкращому запасному гравцю НБА

Розігруючий захисник Бостон Селтікс Пейтон Прітчард отримав спеціальну нагороду найкращому запасному гравцю НБА за підсумками регулярного сезону-2024/25.

Про це повідомила пресслужба франшизи.

27-річний гравець переміг у голосуванні Тая Джерома з Клівленда та Маліка Біслі з Детройта.

Прітчард проводить свій п'ятий сезон у складі Бостона та у поточній кампанії в середньому набирає 14,3 очок за гру, реалізовуючи 40.7% триочкових кидків.

Окрім того, Пейтон виконує 3.8 підбирання, віддає 3.5 передачі за 28 хвилин на паркеті.

Загалом баскетболіст набрав 1079 очок, з яких 246 – триочкові, що є рекордним показником НБА. Раніше це досягнення належало Вейну Еллінгтону з Маямі, яке він встановив у 2018 році.

Зазначимо, що "найкращий резервний гравець" – перша сезонна нагорода, яка була оголошена.

Напередодні визначились фіналісти плейоф чемпіонату України з баскетболу.