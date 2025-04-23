Захисник Бостона отримав нагороду найкращому запасному гравцю НБА
Розігруючий захисник Бостон Селтікс Пейтон Прітчард отримав спеціальну нагороду найкращому запасному гравцю НБА за підсумками регулярного сезону-2024/25.
Про це повідомила пресслужба франшизи.
27-річний гравець переміг у голосуванні Тая Джерома з Клівленда та Маліка Біслі з Детройта.
Прітчард проводить свій п'ятий сезон у складі Бостона та у поточній кампанії в середньому набирає 14,3 очок за гру, реалізовуючи 40.7% триочкових кидків.
Окрім того, Пейтон виконує 3.8 підбирання, віддає 3.5 передачі за 28 хвилин на паркеті.
Загалом баскетболіст набрав 1079 очок, з яких 246 – триочкові, що є рекордним показником НБА. Раніше це досягнення належало Вейну Еллінгтону з Маямі, яке він встановив у 2018 році.
Зазначимо, що "найкращий резервний гравець" – перша сезонна нагорода, яка була оголошена.
Напередодні визначились фіналісти плейоф чемпіонату України з баскетболу.