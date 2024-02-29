Джерело - Чемпіон.
Українка Олександра Меркушина виборола золоту медаль серед дівчат на юніорському чемпіонату світу з біатлону в естонському Отепяя.
Олександра допустила дві хиби на перших двох вогневих рубежах. Однак на останньому колі змогла випередити представницю Франції Лолу Бужо, яка у підсумку прийшла другою. Бронзу виборола італійка Карлотта Гаутеро.
Це перша медаль для України на світовій першості.
Юніорський чемпіонат світу з біатлону-2024
Масстарт, юніорки
29 лютого
- Олександра Меркушина (1+1+0+0) 28:17,2
- Лола Бужо (1+0+0+0) +1,9
- Карлотта Гаутеро (1+1+0+0) +11,1
...
13. Ксенія Приходько (0+0+0+0) +1:23,9
41. Вікторія Хвостенко (0+0+1+3) +3:10,7
Нагадаємо, Меркушина була найкращою серед українок в індивідуальній гонці. Також вона фінішувала 11-ю в спринті.
Чемпіонат світу продовжиться в Естонії двома масстартами-60 юніорського рівня. Старт першої гонки о 14:00.