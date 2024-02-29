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Меркушина виборола золото в масстарті юніорського чемпіонату світу

Це перша медаль України на турнірі
Сьогодні 11:50 444 0
Меркушина виборола золото в масстарті юніорського чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.

Українка Олександра Меркушина виборола золоту медаль серед дівчат на юніорському чемпіонату світу з біатлону в естонському Отепяя.

Олександра допустила дві хиби на перших двох вогневих рубежах. Однак на останньому колі змогла випередити представницю Франції Лолу Бужо, яка у підсумку прийшла другою. Бронзу виборола італійка Карлотта Гаутеро.

Це перша медаль для України на світовій першості.

Юніорський чемпіонат світу з біатлону-2024
Масстарт, юніорки
29 лютого
  1. Олександра Меркушина (1+1+0+0) 28:17,2
  2. Лола Бужо (1+0+0+0) +1,9
  3. Карлотта Гаутеро (1+1+0+0) +11,1
...
13.  Ксенія Приходько (0+0+0+0) +1:23,9
41.  Вікторія Хвостенко (0+0+1+3) +3:10,7

Нагадаємо, Меркушина була найкращою серед українок в індивідуальній гонці. Також вона фінішувала 11-ю в спринті.

Чемпіонат світу продовжиться в Естонії двома масстартами-60 юніорського рівня. Старт першої гонки о 14:00.

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