Це перша медаль України на турнірі

Джерело - Чемпіон.

Українка Олександра Меркушина виборола золоту медаль серед дівчат на юніорському чемпіонату світу з біатлону в естонському Отепяя.

Олександра допустила дві хиби на перших двох вогневих рубежах. Однак на останньому колі змогла випередити представницю Франції Лолу Бужо, яка у підсумку прийшла другою. Бронзу виборола італійка Карлотта Гаутеро.

Це перша медаль для України на світовій першості.

Юніорський чемпіонат світу з біатлону-2024

Масстарт, юніорки

29 лютого

Олександра Меркушина (1+1+0+0) 28:17,2 Лола Бужо (1+0+0+0) +1,9 Карлотта Гаутеро (1+1+0+0) +11,1

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13. Ксенія Приходько (0+0+0+0) +1:23,9

41. Вікторія Хвостенко (0+0+1+3) +3:10,7

Нагадаємо, Меркушина була найкращою серед українок в індивідуальній гонці. Також вона фінішувала 11-ю в спринті.

Чемпіонат світу продовжиться в Естонії двома масстартами-60 юніорського рівня. Старт першої гонки о 14:00.