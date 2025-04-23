Манчестер Сіті на останніх секундах вирвав перемогу в Астон Вілли: огляд матчу АПЛ

Манчестер Сіті на останніх секундах вирвав перемогу в матчі з Астон Віллою у межах 34 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Огляд поєдинку

Чемпіонат Англії – АПЛ

34 тур, 22 квітня

Манчестер Сіті – Астон Вілла 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 7 Сілва, 1:1 – 18 Рашфорд (пен), 2:1 – 90+4 Нунес

Астон Вілла перервала свою серію з п'яти перемог та з 57 очками й посідає сьому сходинку в турнірній таблиці. У Сіті 61 бал та третє місце.

Нагадаємо, АПЛ буде представлена п'ятьма командами у сезоні-2025/26 Ліги чемпіонів.