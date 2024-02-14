Ліза Вітоцці: Після "золота" чемпіонату світу хочу взяти ще одну медаль

Ліза Віттоцці має намір здобути перемогу у масстарті чемпіонату світу-2024, який відбудеться 18 лютого.

Про це італійська біатлоністка розповіла Олександру Гливинському.

- Лізо, лише кілька днів тому ми з Вами розмовляли про те, що виграш золотої медалі в індивідуальній гонці – Ваша головна мета на цьому чемпіонаті світу. І ось усе сталося: тепер Ви – світова "кампіонесса" (чемпіонка – італійською, - ред.)!

- Так, це, справді, дивовижно. Досі мені бракувало саме світового "золота" і сьогодні був мій день: вийшла просто ідеальна гонка. Усе склалося так, як я хотіла – у тому місці, у той момент. Тому зараз я дуже щаслива.

- Коли мети досягнуто, якою є наступна – ще одне "золото"?

- Не знаю, як воно буде (усміхається – ред.). Залишається ще одне індивідуальне змагання (масстарт, який відбудеться 18 лютого, – ред.). Я впевнена у тому, що можу зробити ще одну гарну гонку. Однак це біатлон і ти ніколи не знаєш, як воно піде і що може статися. Тож почекаємо до неділі й побачимо. Але, однозначно, моя мета – це ще одна медаль тут.

- У Вас виникли проблеми на початку гонки, як вдалося впоратися з цим?

- На першій стрільбі лежачи були проблеми з магазином, але я вирішилася просто сфокусуватися на стрільбі і не думати про час і саме це допомогло – все пішло добре далі і всі мішені були закриті.