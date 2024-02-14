Ліза Вітоцці: Після "золота" чемпіонату світу хочу взяти ще одну медаль

Джерело - Чемпіон.
Ліза Віттоцці має намір здобути перемогу у масстарті чемпіонату світу-2024, який відбудеться 18 лютого.
Про це італійська біатлоністка розповіла Олександру Гливинському.
- Лізо, лише кілька днів тому ми з Вами розмовляли про те, що виграш золотої медалі в індивідуальній гонці – Ваша головна мета на цьому чемпіонаті світу. І ось усе сталося: тепер Ви – світова "кампіонесса" (чемпіонка – італійською, - ред.)!
- Так, це, справді, дивовижно. Досі мені бракувало саме світового "золота" і сьогодні був мій день: вийшла просто ідеальна гонка. Усе склалося так, як я хотіла – у тому місці, у той момент. Тому зараз я дуже щаслива.
- Коли мети досягнуто, якою є наступна – ще одне "золото"?
- Не знаю, як воно буде (усміхається – ред.). Залишається ще одне індивідуальне змагання (масстарт, який відбудеться 18 лютого, – ред.). Я впевнена у тому, що можу зробити ще одну гарну гонку. Однак це біатлон і ти ніколи не знаєш, як воно піде і що може статися. Тож почекаємо до неділі й побачимо. Але, однозначно, моя мета – це ще одна медаль тут.
- У Вас виникли проблеми на початку гонки, як вдалося впоратися з цим?
- На першій стрільбі лежачи були проблеми з магазином, але я вирішилася просто сфокусуватися на стрільбі і не думати про час і саме це допомогло – все пішло добре далі і всі мішені були закриті.
- Я розмовляв з різними біатлоністами – вони по-різному реагували на сьогоднішню підмерзлу трасу. Якої думки Ви про поверхню?
- Для мене траса була цілком нормальною. Було слизько, але сніг - не повільний, а, навпаки, швидкий. Мені це дуже підходило, тож і почувалася я сьогодні добре на цій поверхні.
- Уже другу гонку поспіль Ви випереджаєте французьких біатлоністок у боротьбі за медаль – два дні тому, не дали Жюстін Бреза наздогнати себе, тепер залишили позаду Жулью Сімон. Певне, знаєте, секрет боротьби з французькими дівчатами?
- (Сміється) Насправді, жодної таємниці немає. Ти мусиш ідеально стріляти й швидко бігти на лижах – тоді залишиш позаду усіх інших. Сьогодні я була швидшою на трасі і кращою у стрільбі, ніж дівчата зі збірної Франції. Побачимо, як воно буде у наступній гонці.
- Крім особистих перегонів на цьому чемпіонаті буде ще два командних – одиночна естафета і класична. Плануєте бігти в обох?
- Так, я почуваю себе добре. Звісно, рішення за тренером, але я цілком готова до тих гонок, які залишилися на цьому мундіалі.
- Чи встиг хтось із рідних привітати Вас із перемогою на чемпіонаті?
- Поки що не знаю, бо після гонки була купа інтерв’ю, потім нагородження і пресконференція, тож я навіть часу не мала поглянути на телефон, подивитися хто мені писав і дзвонив. Без сумніву, буду мати сьогодні довгий вечір.
Нагадаємо, Ліза Віттоцці виграла жіночу індивідуальну гонку на чемпіонаті світу з біатлону в Нове-Место. Найкращою серед українок в індивідуалці стала Христина Дмитренко - 8 позиція. Анна Кривонос, Анастасія Меркушина та Юлія Джима відповідно посіли 26, 28 та 39 місця.
Олександр Гливинський, для Чемпіона