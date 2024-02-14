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Ліза Вітоцці: Після "золота" чемпіонату світу хочу взяти ще одну медаль

Віттоці прокоментувала перемогу в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу
Сьогодні 18:02 195 0
Ліза Вітоцці: Після "золота" чемпіонату світу хочу взяти ще одну медаль
#Віттоцці

Джерело - Чемпіон.

Ліза Віттоцці має намір здобути перемогу у масстарті чемпіонату світу-2024, який відбудеться 18 лютого.

Про це італійська біатлоністка розповіла Олександру Гливинському.

- Лізо, лише кілька днів тому ми з Вами розмовляли про те, що виграш золотої медалі в індивідуальній гонці – Ваша головна мета на цьому чемпіонаті світу. І ось усе сталося: тепер Ви – світова "кампіонесса" (чемпіонка – італійською, - ред.)! 

- Так, це, справді, дивовижно. Досі мені бракувало саме світового "золота" і сьогодні був мій день: вийшла просто ідеальна гонка. Усе склалося так, як я хотіла – у тому місці, у той момент. Тому зараз я дуже щаслива. 

- Коли мети досягнуто, якою є наступна – ще одне "золото"? 

- Не знаю, як воно буде (усміхається – ред.). Залишається ще одне індивідуальне змагання (масстарт, який відбудеться 18 лютого, – ред.). Я впевнена у тому, що можу зробити ще одну гарну гонку. Однак це біатлон і ти ніколи не знаєш, як воно піде і що може статися. Тож почекаємо до неділі й побачимо. Але, однозначно, моя мета – це ще одна медаль тут. 

- У Вас виникли проблеми на початку гонки, як вдалося впоратися з цим?

- На першій стрільбі лежачи були проблеми з магазином, але я вирішилася просто сфокусуватися на стрільбі і не думати про час і саме це допомогло – все пішло добре далі і всі мішені були закриті. 

- Я розмовляв з різними біатлоністами – вони по-різному реагували на сьогоднішню підмерзлу трасу. Якої думки Ви про поверхню?

- Для мене траса була цілком нормальною. Було слизько, але сніг - не повільний, а, навпаки, швидкий. Мені це дуже підходило, тож і почувалася я сьогодні добре на цій поверхні.

- Уже другу гонку поспіль Ви випереджаєте французьких біатлоністок у боротьбі за медаль – два дні тому, не дали Жюстін Бреза наздогнати себе, тепер залишили позаду Жулью Сімон. Певне, знаєте, секрет боротьби з французькими дівчатами?

- (Сміється) Насправді, жодної таємниці немає. Ти мусиш ідеально стріляти й швидко бігти на лижах – тоді залишиш позаду усіх інших. Сьогодні я була швидшою на трасі і кращою у стрільбі, ніж дівчата зі збірної Франції. Побачимо, як воно буде у наступній гонці. 

- Крім особистих перегонів на цьому чемпіонаті буде ще два командних – одиночна естафета і класична. Плануєте бігти в обох?

- Так, я почуваю себе добре. Звісно, рішення за тренером, але я цілком готова до тих гонок, які залишилися на цьому мундіалі. 

- Чи встиг хтось із рідних привітати Вас із перемогою на чемпіонаті? 

- Поки що не знаю, бо після гонки була купа інтерв’ю, потім нагородження і пресконференція, тож я навіть часу не мала поглянути на телефон, подивитися хто мені писав і дзвонив. Без сумніву, буду мати сьогодні довгий вечір.

Нагадаємо, Ліза Віттоцці виграла жіночу індивідуальну гонку на чемпіонаті світу з біатлону в Нове-Место. Найкращою серед українок в індивідуалці стала Христина Дмитренко - 8 позиція. Анна Кривонос, Анастасія Меркушина та Юлія Джима відповідно посіли 26, 28 та 39 місця.

Олександр Гливинський, для Чемпіона

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