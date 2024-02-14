Підручний назвав гонки ЧС-2024, у яких ще планує виступити

Чемпіонат світу з біатлону триває з 7 по 18 лютого у чеському Нове Место.

Лідер чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний пропустить індивідуальну гонку на чемпіонаті світу-2024 у Чехії, однак ще планує виступити на світовій першості.

Про це розповів сам біатлоніст у коментарі Трибуні.

"Сінгл-мікст, естафета і масстарт, якщо потраплю", – заявив Підручний.

Підручний на ЧС-2024 виступив у змішаній естафеті (7 місце), спринті та переслідуванні (21 і 23 місце відповідно).

Україну в індивідуальній гонці представлятимуть чотири біатлоністи: Артем Прима, Антон Дудченко, Денис Насико та Тарас Лесюк. Старт о 18:20.