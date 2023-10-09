Головне
Дефлімпійська збірна України вперше за часів незалежності виграла чемпіонат світу
Вчора 10:24 1402
Мудрик втратив 5 млн у трансферній вартості
Сьогодні 15:55 88
Цуренко перемогла росіянку Шнайдер на старті турніру в Китаї
Сьогодні 15:35 110
Як Дніпро прилетів на аудієнцію до Папи Римського
Сьогодні 14:36 10070
Золота ера Дніпра
Сьогодні 14:15 2195
Італія та Туреччина фаворити у боротьбі за Євро-2032
Сьогодні 12:36 172
24 роки тому Шевченко забив легендарний гол збірній росії
Сьогодні 12:24 9696
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України
Сьогодні 09:30 336463 5
Збірна України поступилася Німеччині у кваліфікації на Олімпіаду-2024
Сьогодні 08:19 688
Арсенал із Зінченком переміг Манчестер Сіті, Брайтон та Ліверпуль розписали мирову: результати матчів АПЛ
Вчора 20:24 1146
Прямі трансляції

Цуренко перемогла росіянку Шнайдер на старті турніру в Китаї

Матч тривав 1 годину 23 хвилини
Сьогодні 15:35 110 0
Цуренко перемогла росіянку Шнайдер на старті турніру в Китаї
#Леся Цуренко

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко (43) перемогла росіянку Діану Шнайдер (66) на старті турніру в китайському Чженчжоу.

Матч тривав 1 годину 23 хвилини і завершився з рахунком 6:4, 6:2.

Цуренко не виконала жодної подачі навиліт, припустилася 4 подвійних помилок та реалізувала 6 з 9 брейкпойнтів.

Zhengzhou Open - WTA 500
Чженчжоу, Китай
Призовий фонд - $780 637
Хард
Перше коло, 9 жовтня

Леся Цуренко (Україна) – Діана Шнайдер (країна терорист) 6:4, 6:2

У наступному раунді турніру Цуренко зустрінеться з представницею Хорватії Донною Векич (21).

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
24 роки тому Шевченко забив легендарний гол збірній росії 24 роки тому Шевченко забив легендарний гол збірній росії 9696
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 17074
Як Дніпро прилетів на аудієнцію до Папи Римського Як Дніпро прилетів на аудієнцію до Папи Римського 10070
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 26409 1
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України 336463 5
Золота ера Дніпра Золота ера Дніпра 2195
Рекомендуємо
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 42275 1
Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 18484 3
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 8115 2
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 94141
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 215729 1
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 23795 1