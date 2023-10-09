Цуренко перемогла росіянку Шнайдер на старті турніру в Китаї

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Леся Цуренко (43) перемогла росіянку Діану Шнайдер (66) на старті турніру в китайському Чженчжоу.
Матч тривав 1 годину 23 хвилини і завершився з рахунком 6:4, 6:2.
Цуренко не виконала жодної подачі навиліт, припустилася 4 подвійних помилок та реалізувала 6 з 9 брейкпойнтів.
Zhengzhou Open - WTA 500
Чженчжоу, Китай
Призовий фонд - $780 637
Хард
Перше коло, 9 жовтня
Леся Цуренко (Україна) – Діана Шнайдер (країна терорист) 6:4, 6:2
У наступному раунді турніру Цуренко зустрінеться з представницею Хорватії Донною Векич (21).
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