Матч тривав 1 годину 23 хвилини

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко (43) перемогла росіянку Діану Шнайдер (66) на старті турніру в китайському Чженчжоу.

Матч тривав 1 годину 23 хвилини і завершився з рахунком 6:4, 6:2.

Цуренко не виконала жодної подачі навиліт, припустилася 4 подвійних помилок та реалізувала 6 з 9 брейкпойнтів.

Zhengzhou Open - WTA 500

Чженчжоу, Китай

Призовий фонд - $780 637

Хард

Перше коло, 9 жовтня

Леся Цуренко (Україна) – Діана Шнайдер (країна терорист) 6:4, 6:2

У наступному раунді турніру Цуренко зустрінеться з представницею Хорватії Донною Векич (21).

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