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Крулько: Я розумів, що мене підтримає більшість делегатів

Сьогодні 20:57 229 0
Новий президент ФБУ розповів про перемогу на виборах
Крулько: Я розумів, що мене підтримає більшість делегатів
#ФБУ, #Іван Крулько

Джерело - Tribuna.com.

Новий президент Федерації біатлону України Іван Крулько був впевнений у своїй перемозі на виборах.

Про це він розповів після перемоги на виборах.

"Давайте будем відвертими, я ж людина прикладна і розумів, що мене підтримає більшість делегатів. Йшов на конференцію, розуміючи, що у мене є більшість. 58 делегатів, які мене підтримали, складають 65% від складу загального, що голосував. Це не 90%, але й на 50%+1 голос. Це кваліфікована більшість, і я вдячний за таку підтримку".

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"Мабуть, навіть краще, що це не було 99.9%, тому що я ті часи "совєтскіє" хотів би, щоб про них ми забули. Треба, щоб була демократія. Чи я розумів, що у мене буде така кількість делегатів? Так, і можу сказати, що приблизно мої відчуття були, що матиму тверду більшість. Виявилося навіть трохи більше, ніж я очікував".

Раніше Підручний прокоментував поразку на виборах.

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