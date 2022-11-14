Підручний: Мені неприємно, що федерація стає на ту чи іншу сторону

Новий президент Федерації біатлону України Іван Крулько має розвивати український біатлон, щоб зберегти посаду.

Про це розповів український біатлоніст Дмитро Підручний.

"На мою думку, зміни дають великий плюс. Ми сьогодні побачили якісь програми, якусь опозицію, коаліцію, яка зібралася. Ці всі зміни будуть рухати український біатлон уперед. Коли той же Іван бачить конкуренцію від мене, можливо, ще від когось буде бачити, то він буде розуміти, що йому просто керувати, як він хоче - не можна буде".

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"Йому треба буде керувати так, щоб український біатлон розвивався, щоб та програма, яку він представив, була реалізована. Думаю, що такі зміни мають постійно бути".

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