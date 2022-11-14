Волочай: Президентом ФБУ стає просто бізнес-партнер Бринзака

Народний депутат України Іван Крулько був обраний президентом Федерації біатлону України.

Цю подію прокоментував український коментатор Віталій Волочай.

"Ну що ж, тиждень виборів в українському спорті стартував з типової української історії. Президентом федерації біатлону стає людина яка "навіть на гонки колись приїжджала", а якщо коротше, то просто бізнес-партнер Бринзака. Передача влади з руки в руки пройшла успішно".

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"Дмитро Підручний, людина з іменем, людина, якій довіряють усі, кандидат з програмою і з дійсно новим підходом програв 31 проти 58. Дуже хочеться побачити список тих, хто голосував за пана Крулька, програму якого ніхто не бачив, та й кому вона потрібна, якщо чесно, сказали проголосувати - та й проголосували. Далі - вибори в баскетболі і в НОК", - написав Волочай.