Кравченко: Найбільші жахи пережила Блашко у Чернігові

Старший тренер жіночої збірної України з біатлону Олександр Кравченко розповів про наслідки війни для наших дівчат.

"Найбільші жахи, мабуть, пережила Даша Блашко в Чернігові. Напевно, що й Іра Петренко. Це двоє дівчат, які потрапили у важкі ситуації. Потроху відновлюємо психологічний стан, бо так просто з нього не вийдеш. Ту ж Ірину можна зрозуміти, сім'я у Чернігові, а вона тут. Це теж накладає свій відбиток на моральний стан. Ми зібрали інформацію по інвентарю, який залишився у біатлоністок.

Знайшли Ірині Петренко класичні ролери. Та все ж мав розмову з Віталієм Руденчиком. Він приїде до нас і привезе їй класичні лижеролери. Ті, що ми їй знайшли за допомогою Міністерства молоді та спорту дуже швидкі, і на трасі в Обертілліасі на них Ірині буде некомфортно. Ризиковано, так скажемо. По забезпеченню, майже все потрібне у всіх є", - сказав Кравченко.