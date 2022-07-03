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Кравченко: Найбільші жахи пережила Блашко у Чернігові

Сьогодні 14:11 147 0
Старший тренер жіночої збірної України прокоментував стан біатлоністок
Кравченко: Найбільші жахи пережила Блашко у Чернігові
#Дар'я Блашко

Джерело - Суспільне Спорт.

Старший тренер жіночої збірної України з біатлону Олександр Кравченко розповів про наслідки війни для наших дівчат.

"Найбільші жахи, мабуть, пережила Даша Блашко в Чернігові. Напевно, що й Іра Петренко. Це двоє дівчат, які потрапили у важкі ситуації. Потроху відновлюємо психологічний стан, бо так просто з нього не вийдеш. Ту ж Ірину можна зрозуміти, сім'я у Чернігові, а вона тут. Це теж накладає свій відбиток на моральний стан. Ми зібрали інформацію по інвентарю, який залишився у біатлоністок.

Знайшли Ірині Петренко класичні ролери. Та все ж мав розмову з Віталієм Руденчиком. Він приїде до нас і привезе їй класичні лижеролери. Ті, що ми їй знайшли за допомогою Міністерства молоді та спорту дуже швидкі, і на трасі в Обертілліасі на них Ірині буде некомфортно. Ризиковано, так скажемо. По забезпеченню, майже все потрібне у всіх є", - сказав Кравченко.

Раніше Блашко готуватиметься до сезону під керівництвом Санітри.

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