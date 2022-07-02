Блашко готуватиметься до сезону під керівництвом Санітри

Джерело - Суспільне Спорт.

Біатлоністка збірної України Дар’я Блашко готуватиметься до сезону 2022/23 під керівництвом старшого тренера чоловічої команди Юрая Санітри.

Про це повідомляє тренер жіночої команди Олександр Кравченко.

Блашко не приєднається до жіночої команди на зборі в Обертілліасі, який розпочався 30 червня.

Блашко готувалася під керівництвом Санітри в сезоні 2020/21 - тоді Юрай очолював як чоловічу, так і жіночу збірні. Після того, як жіночу команду очолив Урош Велепець, Дар’я повернулася до роботи з особистим тренером Володимиром Махлаєвим.

Нагадаємо, що до складу жіночої збірної А з біатлону увійшли Блашко, Ірина Петренко, Анастасія Меркушина, Анна Кривонос, Юлія Джима та Олена Білосюк.