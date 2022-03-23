Домрачева заступилася за російських та білоруських спортсменів, що потрапили під санкції

Колишня біатлоністка Дар'я Домрачева стала на захист відсторонених від змагань російських та білоруських спортсменів, називаючи розв'язану Росією війну проти України конфліктом і замовчуючи винного в тому, що відбувається.

"У світлі всієї ситуації конфлікту в Україні, важко думати про приємне. Я переживаю і вірю, що війна скоро закінчиться і настане світ. На жаль, уже сьогоднішніх жертв катастрофічно багато. Жодна політична мета не повинна коштувати людських життів. Життя безцінне і про цьому декому варто згадати, щоб вирішувати конфлікти іншими, цивілізованими шляхами.

Говорячи про спортивну сферу, я відчуваю абсолютну несправедливість по відношенню до тих спортсменів, які не розв'язували війн, є противниками військових способів вирішення конфліктів, які щиро люблять спорт і присвячують йому все життя. Багато людських доль зруйновано під час війни, але чому ми прагнемо зруйнувати ще більше доль тих, хто не винний у сьогоднішній ситуації? Я вважаю абсолютно наївним вважати, що усунення білоруських та російських спортсменів від міжнародних змагань допоможе вирішенню воєнного конфлікту. На мій погляд, подібні заходи лише сприяють розпалюванню ворожнечі серед людей.

Перш ніж говорити про глобальне, давайте почнемо з себе, зі своїх людських якостей та свого оточення. Ми, люди зі спорту, давайте зі спорту та почнемо. Спорт має всі шанси нести у світ світ, об'єднувати, а не роз'єднувати, бути справедливим і чесним. Я закликаю використати цей шанс. Хотілося б бачити покарання, усунення, дисциплінарні заходи за конкретні порушення конкретних людей.

Сумно читати коментарі спортсменів, які підтримують подібні заходи, спортсменів, хто тиснув руки, плескав по плечу, вітав один одного при попаданні на п'єдестал, обговорював складні моменти перегонів, змагався пліч-о-пліч, а сьогодні тільки підпинує в спину колегу, щоб викинути з боротьби. Давайте почнемо з себе самих, можливо, і світ навколо тоді стане кращим", - зазначила Домрачева.