Цимбал: Ми хочемо мирного неба для нашого сина

Біатлоніст збірної України Богдан Цимбал знаходиться в епіцентрі бойових дій. У спортсмена 2 лютого народився син, з яким він із дружиною змушені весь час перебувати у підвалі, ховаючись від обстрілів та ракетних ударів.

"У мене є дружина і маленька дитина. Ми у місті, яке розташоване дуже близько від кордону з росією та білоруссю.

Ви усвідомлюєте, що відчуває моя дружина, яка має годувати нашу дитину грудьми в підвалі де температура всього вісім градусів? І в таких умовах теж треба переодягатися...

Ми у підвалі вже три дні. Останнім часом по всьому місту дуже серйозні обстріли. З одного боку холод, а з іншого - страх, що твій будинок стане ціллю ракети чи снаряда. Я не знаю, що сказати...

Війна - це не те, чого ми хочемо! Ми хочемо мирного неба для нашого сина", - зазначив Цимбал.