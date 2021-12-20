Цимбал: Збірна України буде сильною на цій Олімпіаді

Український біатлоніст розповів про майбутні ОІ

Збірна України може показати хороший результат на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні.

Про це заявив український біатлоніст Богдан Цимбал.

"Ми непогано працювали останні 4 роки, намагалися показати результат на Олімпіаді. Я думаю, що старт буде добрим. Що напрацювали, те й отримаємо. Може, пощастить, а може й ні", - заявив біатлоніст.

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"Лідери можуть помилитися, а ми намагатимемося цим скористатися. Звичайно, що може бути навпаки. Я точно знаю, що ми будемо сильними на цій Олімпіаді", – сказав Цимбал.

Нагадаємо, НХЛ не відпустить хокеїстів на Олімпіаду в Пекіні.