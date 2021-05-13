Семенов повернеться до складу збірної України з біатлону

Джерело - suspilne.media.
Біатлоніст збірної України Сергій Семенов готовий повернутися у команду.
Про це розповів сам біатлоніст.
"Наразі курс відновлення завершено. Прогноз позитивний, вже готовий разом з командою відновити тренування в звичному режимі.
У листопаді погіршилось самопочуття, аналізи та кардіограма погіршились. Пройшов обстеження в Україні на предмет проблем з серцем. На щастя, побоювання не підтвердились. Пізніше аналізи крові показали перенесений мононуклеоз. З цим діагнозом відправився готуватись до січневих стартів у Швейцарію. Невдале падіння і от "приїхали" - зламаних два ребра.
Через чотири дні вже крутив педалі на велотренажері, а через тиждень повернувся на лижі. Після перших прискорень знову почали проявлятись симптоми, як у листопаді. У результаті довелось повернутись додому. Пройшов ще кілька обстежень, у тому числі в клініці імунології, де знайшли ще активні віруси. Імунітет був практично на нулі, не здатен протистояти найменшому вірусу", - розповів Семенов.
До сезону 2021/22 Семенов має готуватися у складі команди "А" збірної України з біатлону
Відзначимо, що найкращим сезоном Семенова є виступи у 2015/16 роках. У загальному заліку Кубка світу він посів 21-е місце.