Семенов повернеться до складу збірної України з біатлону

Біатлоніст збірної України Сергій Семенов готовий повернутися у команду.

Про це розповів сам біатлоніст.

"Наразі курс відновлення завершено. Прогноз позитивний, вже готовий разом з командою відновити тренування в звичному режимі.

У листопаді погіршилось самопочуття, аналізи та кардіограма погіршились. Пройшов обстеження в Україні на предмет проблем з серцем. На щастя, побоювання не підтвердились. Пізніше аналізи крові показали перенесений мононуклеоз. З цим діагнозом відправився готуватись до січневих стартів у Швейцарію. Невдале падіння і от "приїхали" - зламаних два ребра.

Через чотири дні вже крутив педалі на велотренажері, а через тиждень повернувся на лижі. Після перших прискорень знову почали проявлятись симптоми, як у листопаді. У результаті довелось повернутись додому. Пройшов ще кілька обстежень, у тому числі в клініці імунології, де знайшли ще активні віруси. Імунітет був практично на нулі, не здатен протистояти найменшому вірусу", - розповів Семенов.