Прима: Засмутився, що не зміг залишитися у ТОП-30 загального заліку

Джерело - Суспільне спорт.
Біатлоніст збірної України бажав залишитися у ТОП-30 у загальному заліку Кубку світу.
Про це заявив сам спортсмен.
"Чесно кажучи, це в певній мірі мене засмутило. У першу чергу, через те, що після чемпіонату світу приїхав на заключні три етапи і не зміг взяти жодного залікового пункту в особистих гонках. Це дуже погано для мене.
Бодай в одній гонці заїхати в ті ж ТОП-40 або ж ТОП-30 - це було би непогано в першу чергу для себе. Я хотів і ставив десь перед собою завдання спробувати залишитися серед тридцятки найкращих. Але не вийшло, так став 33-м, не так далеко, але все ж це мене трохи засмутило", - сказав Прима.
У загальному заліку Кубку світу Артем Прима посів 33-є місце, набравши 212 очок.
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