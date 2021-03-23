Прима: Засмутився, що не зміг залишитися у ТОП-30 загального заліку

Біатлоніст збірної України бажав залишитися у ТОП-30 у загальному заліку Кубку світу.

Про це заявив сам спортсмен.

"Чесно кажучи, це в певній мірі мене засмутило. У першу чергу, через те, що після чемпіонату світу приїхав на заключні три етапи і не зміг взяти жодного залікового пункту в особистих гонках. Це дуже погано для мене.

Бодай в одній гонці заїхати в ті ж ТОП-40 або ж ТОП-30 - це було би непогано в першу чергу для себе. Я хотів і ставив десь перед собою завдання спробувати залишитися серед тридцятки найкращих. Але не вийшло, так став 33-м, не так далеко, але все ж це мене трохи засмутило", - сказав Прима.