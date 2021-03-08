Підручний: Старався виправити помилки чемпіонату світу

Капітан збірної України Дмитро Підручний оцінив етап у чеському Новому-Месту.

Про це розповів сам біатлоніст.

"Якщо говорити загалом, то етап досить непоганий. Можна заносити його в плюс – вдалий. Фізичний стан не той, який був на попередніх етапах та чемпіонаті світу, але досить непоганий, дозволяє боротися. На стрільбу налаштовувався, як завжди. Чемпіонат світу вже позаду, можливо, вже не маю того психологічного напруження й спокійніше ставишся до гонок, розуміючи, що вже закінчення сезону. Також проаналізував після чемпіонату світу помилки, які робив на стрільбі. Старався їх виправити, а ще відпочив трохи від стрільби, тому тільки думками намагався те все виправити. Я розумів, що ці помилки усі в моїй голові. Зараз виходить гарна стрілкова форма.

Результат у переслідуванні? Біглося у персьюті, скажу так, це була ненайлегша гонка, але в принципі нормально. Хороша, робоча гонка. Якщо дивитися по програшу, то Йоганнесу не так й багато програв. З чотирма нулями, звичайно, можна було бути й вище. Утім, більшість лідерів у гонці переслідуванні добре стріляли і не дали такого шансу, щоб вище піднятися. Гонкою і етапом я все ж задоволений, вдалося сконцентруватися на стрільбі - непогано провів естафету та особисті гонки", - відзначив Підручний.