Йоганнес Бо прийшов на фініш другим

Джерело - Чемпіон.

У чеському місті Нове-Место у рамках восьмого етапу Кубку світу з біатлону сезону-2020/2021 відбулася чоловіча гонка переслідування.

Україну представляли: Дмитро Підручний та Артем Тищенко. Артем Прима пропустив гонку.

Підручний показав найкращий результат серед українців, фінішувавши 9-м. Артем Тищенко став 25-м.

Перемогу у гонці здобув норвежець Тар'єй Бо. Другим став його брат Йоганнес Бо. Трійку замкнув Сімон Детьє.

Кубок світу з біатлону

Восьмий етап, Нове-Место (Чехія)

Гонка переслідування, чоловіки

7 березня

1. Тар'єй Бо (1+0+0+0) 28:17,3 2. Йоганнес Бо (2+0+0+0) +8,2 3. Сімон Детьє (0+2+0+0) +11,5 ... 9. Дмитро Підручний (0+0+0+0) +29,5 25. Артем Тищенко (0+0+0+0) +1:58,3

Раніше Джима фінішувала 6-ою у персьюті на Кубку світу.