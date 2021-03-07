Джерело - Чемпіон.
У чеському місті Нове-Место у рамках восьмого етапу Кубку світу з біатлону сезону-2020/2021 відбулася чоловіча гонка переслідування.
Україну представляли: Дмитро Підручний та Артем Тищенко. Артем Прима пропустив гонку.
Підручний показав найкращий результат серед українців, фінішувавши 9-м. Артем Тищенко став 25-м.
Перемогу у гонці здобув норвежець Тар'єй Бо. Другим став його брат Йоганнес Бо. Трійку замкнув Сімон Детьє.
Кубок світу з біатлону
Восьмий етап, Нове-Место (Чехія)
Гонка переслідування, чоловіки
7 березня
1. Тар'єй Бо (1+0+0+0) 28:17,3
2. Йоганнес Бо (2+0+0+0) +8,2
3. Сімон Детьє (0+2+0+0) +11,5
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9. Дмитро Підручний (0+0+0+0) +29,5
25. Артем Тищенко (0+0+0+0) +1:58,3