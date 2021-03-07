 Бо виграв гонку переслідування в Нове-Место, Підручний - 9-й | Біатлон | Champion.com.ua
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Бо-старший виграв гонку переслідування в Нове-Место, Підручний - 9-й

Сьогодні 17:33 230 0
Йоганнес Бо прийшов на фініш другим
Бо-старший виграв гонку переслідування в Нове-Место, Підручний - 9-й
#Підручний, #Тищенко, #Збірна України

Джерело - Чемпіон.

У чеському місті Нове-Место у рамках восьмого етапу Кубку світу з біатлону сезону-2020/2021 відбулася чоловіча гонка переслідування.

Україну представляли: Дмитро Підручний та Артем Тищенко. Артем Прима пропустив гонку.

Підручний показав найкращий результат серед українців, фінішувавши 9-м. Артем Тищенко став 25-м.

Перемогу у гонці здобув норвежець Тар'єй Бо. Другим став його брат Йоганнес Бо. Трійку замкнув Сімон Детьє.

Кубок світу з біатлону
Восьмий етап, Нове-Место (Чехія)
Гонка переслідування, чоловіки
7 березня
1.  Тар'єй Бо  (1+0+0+0)  28:17,3
2.  Йоганнес Бо  (2+0+0+0)  +8,2
3.  Сімон Детьє  (0+2+0+0)  +11,5
...
9.  Дмитро Підручний  (0+0+0+0)  +29,5
25.  Артем Тищенко  (0+0+0+0)  +1:58,3

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