Підгрушна: Не вистачило ніг у боротьбі за друге місце

Фінішер збірної України в жіночій естафеті на чемпіонаті світу Олена Підгрушна оцінила свій старт у Поклюці.

Про це розповіла сама біатлоністка.

"Звичайно рада, мені дуже сподобалися дівчата. Приємно було дивитися за кожним етапом. Рада, що не четверті. Неприємно, що ніг не вистачило в боротьбі за друге місце, на останніх метрах Франсиска мене обійшла. Сьогодні спасибі всім: і сервісу, і медицині, і тренера. Навіть інші країни вболівали за нас, кричали. Спасибі всім уболівальникам, і тим, хто критикував, матюкав нас. Багато і підтримували.

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А чула всіх. І Україну було тут чутно, як кричали вдома", - відзначила Підгрушна.