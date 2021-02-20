Збірна України виборола бронзу в жіночій естафеті на чемпіонаті світу

Джерело - Чемпіон.
У словенській Поклюці в рамках чемпіонату світу з біатлону сезону-2020/2021 відбулась жіноча естафета.
Збірна України бігла гонку у складі - Анастасія Меркушина - Юлія Джима - Дар'я Блашко - Олена Підгрушна та зайняла третє місце.
Перемогу в естафеті здобула збірна Норвегії, другими стали німкені.
Чемпіонат світу з біатлону
Поклюка (Словенія)
Естафета, Жінки
20 лютого
1. Норвегія (0+11) 1:10:39.0
2. Німеччина (0+5) +8.8
3. Україна (0+7) +9.2
4. Білорусь (0+8) +28.8
5. Швеція (0+9) +47.9
6. Польща (0+6) +52.1
Раніше, Підгрушна і Блашко відібралися до масстарту чемпіонату світу.