Санітра оцінив результат збірної України в естафеті на Кубку світу

Збірна України досягла високого результату в чоловічій естафеті на шостому етапі Кубку світу в німецькому Обергофі.

Про це розповів головний тренер національної команди Юрай Санітра.

"Умови в чоловічій естафеті були нелегкими: сніг на трасі та стрільбищі, вітер. Тому результат стрільби оцінюю дуже високо. Не буду оцінювати спортсменів окремо по етапах - це результат усієї команди. Я радий, що вийшло показати такий результат.

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Чи можна так бігати в особистих гонках? Можна, чому ж ні. Будемо показувати такі результати. Спорт такий: одного разу так виходить, іншого - так. Якщо працювати правильно, то потім і результат буде.

Хлопці задоволені [естафетою], я чекав такого сценарію цієї гонки: знаю біатлоністів, знаю, хто на якому рівні. Тому радий, що це підтвердилося - і маємо такий результат. Якби ще був Сергій Семенов, то він допоміг би команді - зі своїм досвідом та готовністю, яка була в листопаді", - розповів Санітра.