Світову рекордсменку в марафонському бігу відсторонили через допінг
Світова рекордсменка у марафонському бігу Рут Чепнгетич тимчасово відсторонена від змагань за використання заборонених речовин.
Про це повідомляє пресслужба незалежного легкоатлетичного органу Athletics Integrity Unit (AIU).
У пробі, яку було взято 14 березня 2025 року, було виявлено діуретик гідрохлортіазид, який входить до списку заборонених.
Глава Athletics Integrity Unit Бретт Клотьє зазначив, що 19 квітня спортсменка добровільно погодилася на тимчасове усунення, поки триває розслідування.
У жовтні минулого року Чепнгетич на марафоні Чикаго встановила рекорд, подолавши дистанцію за 2 години 9 хвилин 57 секунд.
30-річна Чепнгетич є чемпіонкою світу 2019 року у марафоні. У 2018 році стала віцечемпіонкою світу з напівмарафону.
Нагадаємо, відомий нідерландський велогонщик Антван Толхук отримав чотирирічну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил.