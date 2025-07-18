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Світову рекордсменку в марафонському бігу відсторонили через допінг

Руслан Травкін — 18 липня 2025, 02:59
Світову рекордсменку в марафонському бігу відсторонили через допінг
Рут Чепнгетич
Instagram

Світова рекордсменка у марафонському бігу Рут Чепнгетич тимчасово відсторонена від змагань за використання заборонених речовин.

Про це повідомляє пресслужба незалежного легкоатлетичного органу Athletics Integrity Unit (AIU).

У пробі, яку було взято 14 березня 2025 року, було виявлено діуретик гідрохлортіазид, який входить до списку заборонених.

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Глава Athletics Integrity Unit Бретт Клотьє зазначив, що 19 квітня спортсменка добровільно погодилася на тимчасове усунення, поки триває розслідування.

У жовтні минулого року Чепнгетич на марафоні Чикаго встановила рекорд, подолавши дистанцію за 2 години 9 хвилин 57 секунд.

30-річна Чепнгетич є чемпіонкою світу 2019 року у марафоні. У 2018 році стала віцечемпіонкою світу з напівмарафону.

Нагадаємо, відомий нідерландський велогонщик Антван Толхук отримав чотирирічну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил.

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