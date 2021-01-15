Збірна України встановила історичне досягнення на Кубках світу

Збірна Україна показала найкращу стрільбу в естафеті

Чоловіча збірна України в естафетній гонці на шостому етапі Кубка світу в Обергофі показала найкращий результат стрільби в історії національної команди.

Про це повідомляє Суспільне.

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За швидкострільністю стрільби у гонці Україна показала найкращий результат, а усі біатлоністи потрапили до ТОП-3 за швидкістю стрільби на своїх етапах естафети. А також усі опинилися у ТОП-10 загалом у гонці.

Швидкість стрільби українців в Обергофі:

Артем Тищенко - 54.1 сек (другий час на етапі, 7 в гонці)

Дмитро Підручний - 50.5 сек (третій час на етапі, 5 в гонці)

Антон Дудченко - 54.9 сек (другий час на етапі, 8 в гонці)

Артем Прима - 55.8 сек (другий час на етапі, 9 в гонці)

Найшвидше з десятьма мішенями в естафеті розібрався Лукас Гофер - його результат 45.8 секунди. Дмитро Підручний відстав менш ніж на п'ять секунд від італійця.

Вісім вогневих рубежів українці пройшли за 3:35.4 хвилини. Найближчий переслідувач за цим показником - Італія (4:03.0) та Франція (4:10.1).

Цей результат став найкращим в історії чоловічої збірної України - всього два додаткові патрони. Попередній рекорд був встановлений на чемпіонаті світу 2015 року в Контіолахті: три додаткові патрони. Тоді команда у складі Дмитра Підручного, Артема Прими, Олексія Жирного та Сергія Семенова фінішувала на дев'ятому місці.