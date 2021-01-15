Збірна України встановила історичне досягнення на Кубках світу

Джерело - suspilne.media.
Чоловіча збірна України в естафетній гонці на шостому етапі Кубка світу в Обергофі показала найкращий результат стрільби в історії національної команди.
Про це повідомляє Суспільне.
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За швидкострільністю стрільби у гонці Україна показала найкращий результат, а усі біатлоністи потрапили до ТОП-3 за швидкістю стрільби на своїх етапах естафети. А також усі опинилися у ТОП-10 загалом у гонці.
Швидкість стрільби українців в Обергофі:
Найшвидше з десятьма мішенями в естафеті розібрався Лукас Гофер - його результат 45.8 секунди. Дмитро Підручний відстав менш ніж на п'ять секунд від італійця.
Вісім вогневих рубежів українці пройшли за 3:35.4 хвилини. Найближчий переслідувач за цим показником - Італія (4:03.0) та Франція (4:10.1).
Цей результат став найкращим в історії чоловічої збірної України - всього два додаткові патрони. Попередній рекорд був встановлений на чемпіонаті світу 2015 року в Контіолахті: три додаткові патрони. Тоді команда у складі Дмитра Підручного, Артема Прими, Олексія Жирного та Сергія Семенова фінішувала на дев'ятому місці.