Збірна України фіншувала 6-ю в естафеті на Кубку світу в Обергофі

Джерело - Чемпіон.
У рамках шостого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2020/2021 у німецькому Обергофі відбулася чоловіча естафета.
Збірну України представляли – Артем Тищенко, Дмитро Підручний, Антон Дудченко та Артем Прима.
Наша команда посіла шосте місце, що стало найкращим результатом у сезоні (раніше були 10 та 12 місце). Українці протягом гонки використали лише два додаткові патрони - один в Артема Тищенка та один в Артема Прими.
Перемогу у гонці здобула збірна Франції, другими стали норвежці. Трійку замкнули представники Італії.
Кубок світу з біатлону
Шостий етап, Обергоф (Німеччина)
Естафета, Чоловіки
15 січня
1. Франція (0+6) 1:22:28.0
2. Норвегія (1+4) +4.2
3. Італія (0+5) +1:06.6
4. Росія (0+9) +1:55.3
5. Німеччина (3+11) +2:06.4
6. Україна (0+2) +2:31.8
Нагадаємо, Підручний став сьомим у спринті на Кубку світу.