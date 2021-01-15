Збірна України фіншувала 6-ю в естафеті на Кубку світу в Обергофі

Збірна України показала найкращий результат сезону

Джерело - Чемпіон.

У рамках шостого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2020/2021 у німецькому Обергофі відбулася чоловіча естафета.

Збірну України представляли – Артем Тищенко, Дмитро Підручний, Антон Дудченко та Артем Прима.

Наша команда посіла шосте місце, що стало найкращим результатом у сезоні (раніше були 10 та 12 місце). Українці протягом гонки використали лише два додаткові патрони - один в Артема Тищенка та один в Артема Прими.

Перемогу у гонці здобула збірна Франції, другими стали норвежці. Трійку замкнули представники Італії.

Кубок світу з біатлону

Шостий етап, Обергоф (Німеччина)

Естафета, Чоловіки

15 січня

1. Франція (0+6) 1:22:28.0

2. Норвегія (1+4) +4.2

3. Італія (0+5) +1:06.6

4. Росія (0+9) +1:55.3

5. Німеччина (3+11) +2:06.4

6. Україна (0+2) +2:31.8

Нагадаємо, Підручний став сьомим у спринті на Кубку світу.