Визначилися учасники другого етапу Ліги чемпіонів

Завершився перший етап снукерної Ліги чемпіонів (Ranking) 2025. Визначилися всі учасники, які продовжать боротьбу за перемогу.

Зазначимо, що зі 128 учасників, які були розподілені на 32 груп, далі пройшли лише переможці квартетів.

Вони сформували ще 8 груп. У третій етап також пройдуть лише найкращі за підсумками трьох матчів.

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Етап №3 також буде проходити в схожому форматі, але буде всього 2 квартети. Переможці стануть фіналістами.

Вирішальний матч запланований на 23 липня. Фінал триватиме до перемоги в 3 фреймах. Переможець отримає 33 тисячі фунтів стерлінгів.

Усі матчі турніру транслюються на YouTube-каналі Matchroom Multi Sport. В Україні снукерну Лігу чемпіонів показує Maincast.tv.