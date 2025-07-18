Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Більярд

Визначилися учасники другого етапу Ліги чемпіонів

Руслан Травкін — 18 липня 2025, 02:40
Визначилися учасники другого етапу Ліги чемпіонів
WST

Завершився перший етап снукерної Ліги чемпіонів (Ranking) 2025. Визначилися всі учасники, які продовжать боротьбу за перемогу.

Зазначимо, що зі 128 учасників, які були розподілені на 32 груп, далі пройшли лише переможці квартетів.

Вони сформували ще 8 груп. У третій етап також пройдуть лише найкращі за підсумками трьох матчів.

Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот

Етап №3 також буде проходити в схожому форматі, але буде всього 2 квартети. Переможці стануть фіналістами.

Вирішальний матч запланований на 23 липня. Фінал триватиме до перемоги в 3 фреймах. Переможець отримає 33 тисячі фунтів стерлінгів.

Читайте також :
Відео Фото Бойко з нічиєю, кілька сенсацій, успіх жінок: підсумки перших 2 тижнів Ліги чемпіонів

Усі матчі турніру транслюються на YouTube-каналі Matchroom Multi Sport. В Україні снукерну Лігу чемпіонів показує Maincast.tv.

снукер Ліга чемпіонів зі снукеру

Ліга чемпіонів зі снукеру

Бойко з нічиєю, кілька сенсацій, успіх жінок: підсумки перших 2 тижнів Ліги чемпіонів
Бойко не зумів подолати перший етап Ліги чемпіонів
Нічия проти чотириразового учасника чемпіонату світу: Бойко набрав перше очко в Лізі чемпіонів
Забрав фрейм. Бойко з поразки досвідченому Вулластону почав виступи в Лізі чемпіонів
Бойко в Лізі чемпіонів: онлайн-трансляція матчів представника України

Останні новини