Санітра: Могло бути краще, але ми продовжуємо роботу

Наставник збірної України підбив підсумки жіночого спринту

Джерело - Суспільне спорт.

У жіночому спринті на шостому етапі Кубка світу в німецькому Обергофі дуже добре на трасі виглядала Юлія Джима та Олена Підгрушна.

Про це заявив головний тренер збірної України з біатлону Юрай Санітра.