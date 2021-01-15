Санітра: Могло бути краще, але ми продовжуємо роботу

Джерело - Суспільне спорт.
У жіночому спринті на шостому етапі Кубка світу в німецькому Обергофі дуже добре на трасі виглядала Юлія Джима та Олена Підгрушна.
Про це заявив головний тренер збірної України з біатлону Юрай Санітра.
"Дивлюся на результати в спринті і скажу, що могло бути краще. Дуже добре на трасі виглядала Юлія Джима та Олена Підгрушна, але шкода що не вийшло зі стрільбою, як потрібно для хорошого результату. Умови [на стрільбищі] були хорошими, потрібно розібратися, де дівчата зробили помилки.
Щодо Валентини Семеренко - вона майже місяць була без стартів, тому я сам не знав, чого очікувати від неї. У неї не було потрібної впевненості, але у цій ситуації задоволений її гонкою. Від Віти Семеренко чекав трохи більшого: на тренуванні виглядала краще, ніж у гонці.
Загальна оцінка: могло бути краще, але ми продовжуємо роботу. І уже починаємо готуватися до естафети", - сказав Санітра.