Російський коментатор повідомив, що Підручний здав сумнівний тест на коронавірус

Біатлоніст спростував заяву росіянина

Лідер збірної України Дмитро Підручний перед стартом першого етапу Кубка світу в Контіолахті здав сумнівний тест на коронавірус.

Про це повідомляє російський коментатор Дмитром Губернієв.

Підручний заявив, що проблем з проходженням тесту на COVID-19 у нього не було.

За кілька днів до старту сезону в Кубку світу коронавірус виявлений в командах Росії, Словаччини, Молдови, Румунії та Франції, проте французи не пішли на карантин, оскільки член їхньої команди з позитивним тестом вже видужав.

Перші гонки Кубка світу 2020-2021 в Контіолахті відбудуться в суботу, 28 листопада.