У сезоні 2020/21 заплановано 10 етапів Кубка світу

Новий сезон стартує вже 28 листопада

У програму наступного сезону Кубка світу з біатлону увійшли відразу 10 етапів.

Про це повідомляє IBU.

Частково це пов'язано з тим, що перший етап буде скорочений. Втім, все одно гонок буде трохи більше, ніж зазвичай.

Стартує сезон 2020/21 вже 28 листопада етапом у фінському Контіолагті, а завершиться 21 березня наступного року в норвезькому Холменколлені.

З 10 по 21 лютого пройде чемпіонат світу, а з 26 лютого по 1 березня в Пекіні в рамках 8-го етапу Кубка світу відбудеться передолімпійський тиждень.

Календар Кубка світу-2020/21 з біатлону:

1-й етап. Контіолагті, Фінляндія. 28-29 листопада

2-й етап. Естерсунд, Швеція. 3-6 грудня

3-й етап. Гогфільцен, Австрія. 11-13 грудня

4-й етап. Ансі, Франція. 17-20 грудня

5-й етап. Оберхоф, Німеччина. 7-10 січня

6-й етап. Рупольдинг, Німеччина. 13-17 січня

7-й етап. Антгольц, Італія. 21-24 січня

Чемпіонат світу. Поклюка, Словенія. 10-21 лютого

8-й етап. Пекін, Китай. 26 лютого-1 березня

9-й етап. Нове Мєсто, Чехія. 11-14 березня

10-й етап. Голменколлен, Норвегія. 18-21 березня.

Нагадаємо, Підручний візьме участь в шоу-гонці у Вісбадені.