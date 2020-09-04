У сезоні 2020/21 заплановано 10 етапів Кубка світу

Джерело - sport.ua.
У програму наступного сезону Кубка світу з біатлону увійшли відразу 10 етапів.
Про це повідомляє IBU.
Частково це пов'язано з тим, що перший етап буде скорочений. Втім, все одно гонок буде трохи більше, ніж зазвичай.
Стартує сезон 2020/21 вже 28 листопада етапом у фінському Контіолагті, а завершиться 21 березня наступного року в норвезькому Холменколлені.
З 10 по 21 лютого пройде чемпіонат світу, а з 26 лютого по 1 березня в Пекіні в рамках 8-го етапу Кубка світу відбудеться передолімпійський тиждень.
Календар Кубка світу-2020/21 з біатлону:
1-й етап. Контіолагті, Фінляндія. 28-29 листопада
2-й етап. Естерсунд, Швеція. 3-6 грудня
3-й етап. Гогфільцен, Австрія. 11-13 грудня
4-й етап. Ансі, Франція. 17-20 грудня
5-й етап. Оберхоф, Німеччина. 7-10 січня
6-й етап. Рупольдинг, Німеччина. 13-17 січня
7-й етап. Антгольц, Італія. 21-24 січня
Чемпіонат світу. Поклюка, Словенія. 10-21 лютого
8-й етап. Пекін, Китай. 26 лютого-1 березня
9-й етап. Нове Мєсто, Чехія. 11-14 березня
10-й етап. Голменколлен, Норвегія. 18-21 березня.
Нагадаємо, Підручний візьме участь в шоу-гонці у Вісбадені.