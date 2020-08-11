Підручний візьме участь в шоу-гонці у Вісбадені

Турнір відбудеться 27 вересня

Джерело - Чемпіон.

Український біатлоніст Дмитро Підручний візьме участь в шоу-гонці City Biathlon в Вісбадені.

Про це повідомляє ukrainian biathlon.

Турнір відбудеться 27 вересня.

У гонці також виступлять Йоганнес Бо, Бенедикт Долль, Яков Фак, Кентен Фійон-Має, Лукас Хофер та інші біатлоністи.

Пряма трансляція запланована на каналі ZDF.

Нагадаємо, Семенов та Гаспарін одружаться.

Раніше Підручний полював на автомобільних лосів Києва.