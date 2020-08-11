 Підручний візьме участь в шоу-гонці у Вісбадені | Біатлон | Champion.com.ua
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Підручний візьме участь в шоу-гонці у Вісбадені

Сьогодні 18:07 214 0
Турнір відбудеться 27 вересня
Підручний візьме участь в шоу-гонці у Вісбадені
#Підручний, #Збірна України

Джерело - Чемпіон.

Український біатлоніст Дмитро Підручний візьме участь в шоу-гонці City Biathlon в Вісбадені.

Про це повідомляє ukrainian biathlon.

Турнір відбудеться 27 вересня.

У гонці також виступлять Йоганнес Бо, Бенедикт Долль, Яков Фак, Кентен Фійон-Має, Лукас Хофер та інші біатлоністи.

 
 
 
 
 
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🇺🇦Дмитро Підручний візьме участь у шоу-гонці City Biathlon, яка пройде 27 вересня у 🇩🇪німецькому Вісбадені! Кращі спортсмени приїдуть до Німеччини аби позмагатись та виявити сильнішого на єдиному літньому великому змаганні цього року. Окрім 🇺🇦Дмитра у гонці братимуть участь й інші знамениті біатлоністи. Серед них: 🇳🇴Йоханнес Тінґес Бьо, 🇩🇪Бенедикт Долль, 🇩🇪Філіпп Горн, 🇫🇷Кантен Фійон Майє, 🇸🇮Яков Фак, 🇮🇹Лукас Хоффер та 🇦🇹Юліан Еберхард. 🖥Пряма трансляція запланована на телеканалі ZDF!

Допис, поширений БІАТЛОН УКРАЇНИ (@ukrainian_biathlon)

Пряма трансляція запланована на каналі ZDF.

Нагадаємо, Семенов та Гаспарін одружаться.

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