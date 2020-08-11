Підручний візьме участь в шоу-гонці у Вісбадені

Джерело - Чемпіон.
Український біатлоніст Дмитро Підручний візьме участь в шоу-гонці City Biathlon в Вісбадені.
Про це повідомляє ukrainian biathlon.
Турнір відбудеться 27 вересня.
У гонці також виступлять Йоганнес Бо, Бенедикт Долль, Яков Фак, Кентен Фійон-Має, Лукас Хофер та інші біатлоністи.
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🇺🇦Дмитро Підручний візьме участь у шоу-гонці City Biathlon, яка пройде 27 вересня у 🇩🇪німецькому Вісбадені! Кращі спортсмени приїдуть до Німеччини аби позмагатись та виявити сильнішого на єдиному літньому великому змаганні цього року. Окрім 🇺🇦Дмитра у гонці братимуть участь й інші знамениті біатлоністи. Серед них: 🇳🇴Йоханнес Тінґес Бьо, 🇩🇪Бенедикт Долль, 🇩🇪Філіпп Горн, 🇫🇷Кантен Фійон Майє, 🇸🇮Яков Фак, 🇮🇹Лукас Хоффер та 🇦🇹Юліан Еберхард. 🖥Пряма трансляція запланована на телеканалі ZDF!
Пряма трансляція запланована на каналі ZDF.
Нагадаємо, Семенов та Гаспарін одружаться.
Раніше Підручний полював на автомобільних лосів Києва.