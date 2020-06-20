Збірна України з біатлону завершила перший тренувальний збір

Джерело - Чемпіон.
Збірна України з біатлону завершила роботу на першому тренувальному зборі, який проходив в Сянках.
Про це повідомляє ukrainian_biathlon.
Метою збору були силові тренування, робота зі зброєю, а також функціональна робота на невисоких пульсових режимах 120-155 ударів/хв.
На наступний збір команда Юрая Санітри відправиться в словенську Поклюку. Новий етап підготовки до сезону 2020/21 розпочнеться 29 червня.
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💪Перший навчально-тренувальний збір національної збірної з біатлону - завершено!✔ ⠀ Першого червня 2020 року 🇺🇦чоловіча та 🇺🇦жіноча збірні під керівництвом 🇸🇰🇺🇦Юрая Санітри розпочала підготовку до сезону 2020/2021. Перший тренувальний збір відбувся в 🇺🇦Сянках (Яворові), що у Львівській області. ⠀ 👊Метою збору була робота зі зброєю (настріл пострілів, робота без патронів); функціональна робота на невисоких пульсових режимах 120-155 ударів / хв., а також силові тренування🏋️♂️ ⠀ 🏃♀️🚵♂️Спортсмени їздили на лижоролерах, велосипедах та бігали крос🏃♂️🚵♀️ ⠀ 29 червня, після невеличкого відпочинку, спортсмени вирушать на 2-ий збір, який планується у 🇸🇮Поклюці (Словенія). ⠀ Фото: Федерація біатлону України (FBU) official
Нагадаємо, IBU включив 13 українських біатлоністів в пул допінг-тестування.