Збірна України з біатлону завершила перший тренувальний збір

29 червня розпочнеться наступний збір

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з біатлону завершила роботу на першому тренувальному зборі, який проходив в Сянках.

Про це повідомляє ukrainian_biathlon.

Метою збору були силові тренування, робота зі зброєю, а також функціональна робота на невисоких пульсових режимах 120-155 ударів/хв.

На наступний збір команда Юрая Санітри відправиться в словенську Поклюку. Новий етап підготовки до сезону 2020/21 розпочнеться 29 червня.

Нагадаємо, IBU включив 13 українських біатлоністів в пул допінг-тестування.