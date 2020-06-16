Спортсмени зобов'язані будуть дотримуватися вимог антидопінгового агентства.

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) ухвалив рішення включити в свій пул допінг-тестування на наступний сезон 13 українських спортсменів. Імена не називаються.

Про це повідомляє ТАСС.

Це друге представництво серед всіх збірних-учасниць, нарівні з Норвегією. Найбільше в пулі представлено біатлоністів з Росії - 26, в тому числі чемпіон світу Олександр Логінов.

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Спортсмени, включені в міжнародний пул допінг-тестування, зобов'язані своєчасно вносити інформацію про своє місцезнаходження в систему контролю ADAMS і дотримуватись вимог міжнародних стандартів Всесвітньої антидопінгової агенції.

Пул допінг-тестування сформований з урахуванням результатів спортсменів в минулому сезоні. Він може зазнавати змін.

Нагадаємо, IBU скасував літній чемпіонат світу у Рупольдінгу.