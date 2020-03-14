Французький біатлоніст Мартен Фуркад оголосив про завершення кар'єри.

Його головний конкурент за Великий кришталевий глобус цього сезону Йоганнес Бо прокоментував таку подію.

"Останній танець... Ми не можемо передбачити, хто переможе на Кубку світу і виграє Великий кришталевий глобус завтра, але одне можна сказати напевно: це буде наша остання битва ... Спасибі й удачі, Мартен Фуркад, знімаю капелюха!", - написав Бо в Instagram.