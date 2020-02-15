Чемпіонат світу. Спринт 10 км. Чоловіки. Онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

У третій змагальний день чемпіонату світу з біатлону 2020 чоловіки змагатимуться в спринті на 10 км.

Гонка відбудеться у суботу, 15 лютого, о 15:45 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі UA: Перший.

Також онлайн чоловічого 10 км на чемпіонаті світу наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку.

Нагадаємо, збірну України в Антгольці представляють 12 спортсменів - по 6 у чоловіків і жінок. З повним складом збірної можна ознайомитись ТУТ.

Трансляції усіх гонок чемпіонату світу в прямому ефірі будуть доступні на нашому сайті за посиланням. Також до вашої уваги розклад чемпіонату та результати.