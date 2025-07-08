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Непотрібний Ювентусу півзахисник може приєднатись до Комо

Володимир Максименко — 8 липня 2025, 11:41
Непотрібний Ювентусу півзахисник може приєднатись до Комо
Дуглас Луїс
Getty images

Туринський Ювентус продовжує шукати покупця на свого півзахисника Дугласа Луїса, який не зміг закріпитись в команді.

Про це повідомляє Tuttosport.

Так, серед претендентів на 27-річного футболіста з'явились Евертон та Комо. Найкращим варіантом для туринців був би продаж Луїса у Саудівську Аравію, де на нього є певний попит, але проти цього сам бразилець.

Також відомо, що свою пропозицію до офісу Ювентуса надіслав Лідс, але вона не задовільнила "бьянконері".

Дуглас Луїс приєднався до Ювентуса влітку 2024 року і з того часу зіграв 27 матчів у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями.

Раніше Ювентус оголосив про трансфер канадського нападника, який двічі забивав збірній України.

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