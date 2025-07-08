Я хочу його зруйнувати: Дюбуа – про реванш з Усиком

Чемпіон IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа впевнений у своїх силах перед реванше з володарем титулів WBC, WBA, WBO та IBO Олександром Усиком.

Про це британський боксер розповів в інтерв’ю The Ring.

"Усику 38 років. І незалежно від того, наскільки він почувається підтягнутим і молодим на тренуваннях, я маю витягнути з нього весь цей знос і вік, і показати, на що справді здатен молодий, 27-річний супертяж. Я з нетерпінням чекаю на можливість це продемонструвати. Я відчуваю себе набагато краще, дійсно помолоділим і готовим до того, щоб продемонструвати найкращий свій виступ у житті тієї ночі. Я вже чемпіон світу, але відчуваю, що можу досягти більшого. Я ще не розкрив весь свій потенціал. Тому мені просто потрібно піти і відібрати ці пояси в Усика. Ці пояси несуть велику вагу. Я хочу зруйнувати його. Без камбеків, без жалю — просто залишити все на ринзі", – розповів Дюбуа.

Нагадаємо, перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся 26 серпня 2023 року та завершився достроковою перемогою українця в 9 раунді. Бій-реванш відбудеться 19 липня в Лондоні.

Раніше Дюбуа заявив, що він збирається перемогти Олександра Усика, який "відчує це".