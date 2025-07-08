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Наполі відмовив Галатасараю у трансфері Осімхена за 60 млн євро

Олександр Булава — 8 липня 2025, 12:30
Наполі відмовив Галатасараю у трансфері Осімхена за 60 млн євро
Instagram Галатасарая

Турецький Галатасарай зацікавлений у трансфері нападника Наполі та збірної Нігерії Віктора Осімхена.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Перша пропозиція стамбульського колективу у розмірі 55+5 млн євро не задовольнила італійців, які відхили її. Наполі не влаштувала як загальна сума трансферу, так і структура виплат, тому клуб очікує на покращені умови. Наразі переговори тривають.

Водночас турецький гранд вже досяг принципової згоди з Осімгеном щодо особистого контракту, який може бути підписана до літа 2028 року. 

Минулий сезон Віктор Осімхен на правах оренди проводив за турецький Галатасарай через конфлікт із керівництвом Наполі. У 41 матчі він забив 37 голів та віддав 8 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що неаполітанці розглядають варіант, за яким нігерійський форвард може залишитися у клубі.

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