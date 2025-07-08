Наполі відмовив Галатасараю у трансфері Осімхена за 60 млн євро
Турецький Галатасарай зацікавлений у трансфері нападника Наполі та збірної Нігерії Віктора Осімхена.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Перша пропозиція стамбульського колективу у розмірі 55+5 млн євро не задовольнила італійців, які відхили її. Наполі не влаштувала як загальна сума трансферу, так і структура виплат, тому клуб очікує на покращені умови. Наразі переговори тривають.
Водночас турецький гранд вже досяг принципової згоди з Осімгеном щодо особистого контракту, який може бути підписана до літа 2028 року.
Минулий сезон Віктор Осімхен на правах оренди проводив за турецький Галатасарай через конфлікт із керівництвом Наполі. У 41 матчі він забив 37 голів та віддав 8 результативних передач.
Раніше повідомлялося, що неаполітанці розглядають варіант, за яким нігерійський форвард може залишитися у клубі.